FC Thüringen gelingt in Nüziders Überraschung

Details Sonntag, 09. April 2023 02:37

Unerwartet und schmerzlich zugleich musste sich FC Nüziders FC Thüringen mit 2:1 beugen. Der Underdog brachte den Favoriten überraschend zu Fall. Im Hinspiel hatte beim Endstand von 1:1 kein Sieger ermittelt werden können.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Autohaus Rudi Lins FC Nüziders und Thüringen ohne Torerfolg in die Kabinen. Lange verbuchte keine der Mannschaften ein Tor für sich, bis Farbencenter FC Thüringen in Minute 74 den Ball schließlich ins gegnerische Netz beförderte. Den Ausgleichstreffer hatte FC Nüziders in Minute 88 im Repertoire. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Felix Lampert für einen Treffer sorgte (92.). Letzten Endes ging FC Thüringen im Duell mit Autohaus Rudi Lins FC Nüziders als Sieger hervor.

Mit 33 Punkten auf der Habenseite steht FC Nüziders derzeit auf dem dritten Rang. Die gute Bilanz des Heimteams hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Autohaus Rudi Lins FC Nüziders bisher zehn Siege, drei Remis und vier Niederlagen.

Thüringen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem zwölften Platz. Farbencenter FC Thüringen bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, vier Unentschieden und neun Pleiten. Nach vier sieglosen Spielen ist FC Thüringen wieder in der Erfolgsspur.

FC Nüziders stellt sich am Samstag (17:00 Uhr) bei ERNE FC Schlins vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Thüringen Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen.

1. Landesklasse: Autohaus Rudi Lins FC Nüziders – Farbencenter FC Thüringen, 1:2 (0:0)

92 Felix Lampert 1:2

88 Benjamin Duer 1:1

74 Christoph Mueller 0:1

