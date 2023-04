Siegesserie von Hatlerdorf hält auch gegen Bürs

Details Montag, 10. April 2023 14:56

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die SC Hatlerdorf mit 2:1 gegen SK Bürs für sich entschied. Vollends überzeugen konnte Hatlerdorf dabei jedoch nicht. Im Hinspiel wurde SK Bürs mit 1:10 abgeschossen.

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Edin Ibrisimovic brach für SC Hatlerdorf den Bann und markierte in der 67. Minute die Führung. Jetzt erst recht, dachte sich Thomas Bacher, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (70.). Wenig später behauptete sich Hatlerdorf gegen die Hintermannschaft von SK Bürs. Neuer Spielstand: 2:1 (75.). Die 1:2-Heimniederlage von SK Bürs war Realität, als der Schiedsrichter die Partie letztendlich abpfiff.

Mit 53 Gegentreffern haben die Gastgeber schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur 15 Tore. Das heißt, SK Bürs musste durchschnittlich 3,31 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. SK Bürs verbuchte insgesamt einen Sieg, ein Remis und 14 Niederlagen. SK Bürs wartet schon seit 15 Spielen auf einen Sieg.

Bei SC Hatlerdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 35 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (53). Der Gast knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Hatlerdorf neun Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur fünf Niederlagen. SC Hatlerdorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

Am nächsten Samstag reist SK Bürs zu Sportclub Hohenweiler 72, zeitgleich empfängt Hatlerdorf FC Viktoria 62 Bregenz

Burhan Yilmaz, Trainer FC Hatlerdorf: „Schweres Spiel, das mit viel Kampf geführt wurde. Meine Mannschaft hat extrem Charakter gezeigt und gegen eine bissige Bürser Mannschaft gut dagegen gehalten und verdient gewonnen. Wir hatten sehr viel Ballbesitz und hatten am Ende vom Spiel noch gute Möglichkeiten, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Dies haben wir nicht genutzt, somit war es noch spannend bis zum Schluss. Ganz wichtig war, dass meine Ersatzspieler das Spiel entschieden haben! Wie gegen Hohenems auch!“

1. Landesklasse: SK Bürs – SC Hatlerdorf, 1:2 (0:0)

75 Murat Bueyuektunalioglu 1:2

70 Thomas Bacher 1:1

67 Edin Ibrisimovic 0:1

