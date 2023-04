FC Schlins gewinnt gegen FC Nüziders deutlich!

Details Sonntag, 16. April 2023 02:43

Mit ERNE FC Schlins und Autohaus Rudi Lins FC Nüziders trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für den Gast schien FC Schlins aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Schlins wusste zu überraschen. Das Hinspiel war ohne Tore geblieben, sodass FC Nüziders und ERNE FC Schlins jeweils einen Punkt eingefahren hatten.

David Nikolai Rauch trug sich in der 26. Spielminute in die Torschützenliste ein. Noch in der ersten Hälfte erhöhte FC Schlins auf 2:0 (38.). Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Kabine. Lucian Botici brachte Schlins in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (46.). Durch ein Eigentor von Dominik Meyer verbesserte ERNE FC Schlins den Spielstand auf 4:0 für sich (50.). Am Ende blickte FC Schlins auf einen klaren 4:0-Heimerfolg über Autohaus Rudi Lins FC Nüziders.

Der Defensivverbund von Schlins ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 13 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Die letzten Resultate von ERNE FC Schlins konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Die Lage von FC Nüziders bleibt angespannt. Gegen FC Schlins musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Schlins setzte sich mit diesem Sieg von Autohaus Rudi Lins FC Nüziders ab und nimmt nun mit 36 Punkten den zweiten Rang ein, während FC Nüziders weiterhin 33 Zähler auf dem Konto hat und den dritten Tabellenplatz einnimmt. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zehn Siege ein.

Am Samstag, den 22.04.2023, tritt ERNE FC Schlins bei Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen an (15:00 Uhr), einen Tag später (17:00 Uhr) genießt Autohaus Rudi Lins FC Nüziders Heimrecht gegen SC Hatlerdorf.

1. Landesklasse: ERNE FC Schlins – Autohaus Rudi Lins FC Nüziders, 4:0 (2:0)

50 Eigentor durch Dominik Meyer 4:0

46 Lucian Botici 3:0

38 Samuel Vonbruel 2:0

26 David Nikolai Rauch 1:0

