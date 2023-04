Günther Riedesser analysiert den Erfolg von Doren beim SCR Altach II

Details Dienstag, 18. April 2023 00:47

Erfolgreich brachte Fußballclub Doren den Auswärtstermin bei Cashpoint SCR Altach 1b über die Bühne und gewann das Match mit 3:1. Das Hinspiel war mit einer 0:5-Klatsche für SCR Altach 1b geendet.

Günther Riedesser, Trainer vom FC Doren: „Nach der ganz schlechten Darbietung im Nachtragsspiel gegen FC Lustenau 1b zeigte die Mannschaft endlich ihr wahres Gesicht. Die erste Halbzeit war bisher die stärkste in meiner Amtszeit. Von Beginn an versuchten wir den Gegner schon sehr früh zu pressen, was uns auch immer wieder gut gelang. Der Gegner machte viele Fehler im Spielaufbau und so sind wir immer wieder zu Chancen bzw. Ballgewinnen gekommen. Dennoch dauerte es bis zur 24. Minute, als Michi Kolb nach einem langen Einwurf von Luca Reinprecht goldrichtig stand und den verdienten 1:0 Führungstreffer erzielte. Zuvor hatten wir mit Marius Ullmann und Claudio Loacker zwei Hochkaräter, die beide leider nicht genutzt werden konnten.

In der 35. Minute erhöhten wir auf 2:0 durch Irfan Topal nach idealer Vorbereitung von Michi Kolb, der in der ersten Halbzeit der beste Mann auf dem Platz war. Auch nach dem 2:0 spielten wir weiter nach vorne und wir hatten klar mehr vom Spiel. Aber nach und nach kam der Gegner etwas besser ins Spiel und wir machten uns mit kleinen Fouls das Leben selber schwer. Und aus so einem Freistoß von der Seite kam der Gegner in der 44. Minute doch noch zum 1:2-Anschlusstreffer. In der zweiten Minute der Nachspielzeit wurde Michi Kolb im Strafraum gehalten und Claudio Loacker erzielte exakt mit dem Pausenpfiff das 3:1 für den FC Doren.

In der zweiten Halbzeit schwanden die Kräfte mehr und mehr und wir verlegten unser Spiel auf etwaige Konter. Davon hatten wir zwei, wo wir beide nicht gut fertig gespielt haben. Altach 1b hatte zwar in der 2. HZ mehr Spielanteile, aber wir standen sehr gut.

Und so kamen wir zu einem verdienten Sieg bei den Rheindörflern, wo wir auch endlich kämpferisch überzeugt haben. Wir müssen uns jetzt richtig gut auf das Spiel gegen Rotenberg 1b vorbereiten und versuchen, da nachzulegen und Revanche für die 0:3-Niederlage vom Herbst zu nehmen!“

1. Landesklasse: Cashpoint SCR Altach 1b – Fußballclub Doren, 1:3 (1:3)

45 Claudio Loacker 1:3

40 Nils Thalmann 1:2

35 Irfan Topal 0:2

24 Michael Kolb 0:1

