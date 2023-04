Klammer und Martinovic treffen: Hohenems II deklassiert SCR Altach II

Details Samstag, 22. April 2023 00:37

VfB Hohenems 1b erteilte Cashpoint SCR Altach 1b eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für Hohenems 1b. VfB Hohenems 1b ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SCR Altach 1b einen klaren Erfolg. Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 2:0 auf das Konto von SCRA 1b gegangen.

Adrian Klammer brachte den Gast per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der siebten und 34. Minute vollstreckte. Mit der Führung für Hohenems 1b ging es in die Kabine. Der Gastgeber baute die Führung aus, indem Nicolas Martinovic zwei Treffer nachlegte (51./54.). Eigentlich war Cashpoint SCR Altach 1b schon geschlagen, als Klammer das Leder zum 0:5 über die Linie beförderte (57.). Letztlich kam VfB Hohenems 1b gegen SCR Altach 1b zu einem verdienten 5:0-Sieg.

Auf siebtem Rang hielt sich Hohenems 1b in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die erste Position inne. Im Tableau hatte der Sieg von VfB Hohenems 1b keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz sechs. Die Offensive von Hohenems 1b in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch SCRA 1b war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 43-mal schlugen die Angreifer von VfB Hohenems 1b in dieser Spielzeit zu. Nur dreimal gab sich Hohenems 1b bisher geschlagen. VfB Hohenems 1b erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Nach der klaren Pleite gegen Hohenems 1b steht Cashpoint SCR Altach 1b mit dem Rücken zur Wand. SCR Altach 1b musste schon 48 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur sechs Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten von SCRA 1b alles andere als positiv. Die Lage von Cashpoint SCR Altach 1b bleibt angespannt. Gegen VfB Hohenems 1b musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am kommenden Samstag trifft Hohenems 1b auf Fußballclub Doren, SCR Altach 1b spielt tags darauf gegen SK Bürs.

1. Landesklasse: VfB Hohenems 1b – Cashpoint SCR Altach 1b, 5:0 (2:0)

57 Adrian Klammer 5:0

54 Nicolas Martinovic 4:0

51 Nicolas Martinovic 3:0

34 Adrian Klammer 2:0

7 Adrian Klammer 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei