Serkan Cakmak schießt SC Tisis gegen Thüringen zum Sieg

Details Sonntag, 23. April 2023 02:35

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das SC Tisis mit 2:1 gegen FC Thüringen gewann. Die Ausgangslage sprach für IPA SC Tisis, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel hatten sich beide Seiten wenig geschenkt. Letztlich hatte Thüringen mit 4:3 gesiegt.

David Klammer brachte sein Team in der zwölften Minute nach vorn. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Felix Lampert war zur Stelle und markierte das 1:1 von Farbencenter FC Thüringen (61.). Für das zweite Tor von SC Tisis war Serkan Cakmak verantwortlich, der in der 70. Minute das 2:1 besorgte. In den 90 Minuten waren die Gastgeber im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als FC Thüringen und fuhren somit einen 2:1-Sieg ein.

IPA SC Tisis muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die drei Punkte brachten für SC Tisis keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. IPA SC Tisis verbuchte insgesamt acht Siege, zwei Remis und neun Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief SC Tisis konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Trotz der Niederlage fiel Thüringen in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwölf. Die formschwache Abwehr, die bis dato 48 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des Gasts in dieser Saison. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur vier Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten von Farbencenter FC Thüringen alles andere als positiv. Für FC Thüringen sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Am kommenden Samstag tritt IPA SC Tisis bei ERNE FC Schlins an, während Thüringen drei Tage zuvor Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen empfängt.

1. Landesklasse: IPA SC Tisis – Farbencenter FC Thüringen, 2:1 (1:0)

