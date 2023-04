RW Langen in Bestform - Dreier gegen Schlins

Details Sonntag, 23. April 2023 02:34

In der Auswärtspartie gegen Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen ging ERNE FC Schlins erfolglos mit 2:4 vom Platz. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich RW Langen die Nase vorn. Im Hinspiel hatte FC Schlins mit einem 3:0 die Punkte daheim behalten.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Langen bereits in Front. Aleksandar Djordjevic markierte in der vierten Minute die Führung. Lange währte die Freude der Heimmannschaft nicht, denn schon in der fünften Minute schoss Magno Hartmann den Ausgleichstreffer für Schlins. Mit einem schnellen Doppelpack (7./11.) zum 3:1 schockte William Dunand ERNE FC Schlins. Mit dem zweiten Treffer von Hartmann rückten die Gäste wieder ein wenig an Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen heran (13.). Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Unparteiische die Akteure in die Pause. Der Treffer von Anthony Dunand in der 59. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Am Schluss schlug RW Langen FC Schlins mit 4:2.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Langen im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und fünf Niederlagen dazu. Mit vier Siegen in Folge ist RW Langen so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Trotz der Niederlage fiel Schlins in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwei. Nur dreimal gab sich ERNE FC Schlins bisher geschlagen. In den letzten fünf Partien ließ FC Schlins zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sieben.

Am nächsten Mittwoch (18:00 Uhr) reist Langen zu Farbencenter FC Thüringen, drei Tage später begrüßt Schlins IPA SC Tisis auf heimischer Anlage.

1. Landesklasse: Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen – ERNE FC Schlins, 4:2 (3:2)

59 Anthony Dunand 4:2

13 Magno Hartmann 3:2

11 William Dunand 3:1

7 William Dunand 2:1

5 Magno Hartmann 1:1

4 Aleksandar Djordjevic 1:0

