Hatlerdorf lässt die Muskeln spielen und überrollt Nüziders in den ersten Minuten!

Details Montag, 24. April 2023 18:08

Hatlerdorf erreichte einen 3:1-Erfolg bei FC Nüziders. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das Autohaus Rudi Lins FC Nüziders letztendlich mit 3:2 für sich entschieden hatte.

SC Hatlerdorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Burhan Yilmaz versenkte die Kugel zum 2:0 für den Gast (29.). Pascal Gerold verkürzte für FC Nüziders später in der 39. Minute auf 1:2. Ein Tor auf Seiten von Hatlerdorf machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Der Treffer von Fabian Kilzer in der 48. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Die 1:3-Heimniederlage von Autohaus Rudi Lins FC Nüziders war Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff.

Burhan Yilmaz, Trainer SC Graf Hatlerdorf: „Verdienter Sieger ist der SC Hatlerdorf. Zu erwähnen ist ganz besonders die Fairness vom Gegner und die Leistung des Schiedsrichtertrios! Alles in allem ein tolles Spiel mit guten Spielzügen auf beiden Seiten!“

Die Heimmannschaft rangiert mit 33 Zählern auf dem fünften Platz des Tableaus. Zehn Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat FC Nüziders momentan auf dem Konto. Autohaus Rudi Lins FC Nüziders taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Bei SC Hatlerdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 40 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (59). Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der Hatlerdorf auf den dritten Rang kletterte. Mit dem Sieg baute Hatlerdorf die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SC Hatlerdorf elf Siege, zwei Remis und kassierte erst sechs Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für SC Hatlerdorf, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Nächster Prüfstein für FC Nüziders ist Sportclub Hohenweiler 72 (Samstag, 16:00 Uhr). Hatlerdorf misst sich am selben Tag mit Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen (15:00 Uhr).

1. Landesklasse: Autohaus Rudi Lins FC Nüziders – SC Hatlerdorf, 1:3 (1:2)

48 Fabian Kilzer 1:3

39 Pascal Gerold 1:2

29 Burhan Yilmaz 0:2

6 Bahadir Mehmet Guendogdu 0:1

