Doren verliert Heimpartie gegen Rotenberg II

Details Dienstag, 25. April 2023 00:48

In der 19. Runde der 1. Landesklasse hat der FC Baldauf Doren ein wenig den Kontakt zur Aufstiegszone verloren. Nach der 0:2-Heimniederlage gegen den FC Rotenberg II fehlen vier Punkte auf Platz fünf – die Top-5 steigen in die Landesliga auf. Auf Platz fünf aktuell Nüziders, die mit dem 1:3 zu Hause gegen Hatlerdorf ebenfalls Boden verloren haben. Hatlerdorf festigt damit Tabellenplatz drei.

Wir bekommen hinten zu leichte Tore!

Günther Riedesser, Trainer FC Baldauf Doren: „Eines vorweg: Es war von Beginn an ein Spiel auf Augenhöhe!

Der FC Doren startete gut in die Partie gegen FC Rotenberg 1b; wir hatten einen klaren Spielaufbau und versuchten immer wieder uns durchzukombinieren. Aber der Gegner stand sehr gut und so war es schwierig, uns im letzten Drittel durchzusetzen. Der Gegner versuchte immer wieder mit langen Bällen über unsere letzte Kette zu kommen. Aber auch wir standen relativ sicher.

In der 27. Minute folgte aus dem Nichts das 1:0 für die Gäste aus einem Eckball. Zum wiederholten Male mussten wir einem Rückstand hinterherlaufen. Speziell nach diesem Rückstand machten wir immens Druck auf das Gästetor, aber auch aus drei Top-Chancen konnten wir leider keinen Ausgleich erzielen. So ging es mit 0:1 in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit dasselbe Bild! Wir rannten immer wieder an, aber eben nur bis 30 Meter vor dem gegnerischen Tor. Der Gegner stand sehr sicher und sie haben in dieser Phase nichts zugelassen. Sie waren sehr gut auf uns eingestellt und in der 70. Minute erzielten die Gäste mit einem tollen Schuss aus knapp 25 Meter das entscheidende 2:0. Das war dann auch der Endstand in diesem Spiel.

Fazit: Wir spielen gefällig, aber wir bekommen hinten zu leichte Tore und vorne können wir uns nicht entscheidend durchsetzen. Aber ich kann der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen, dass sie nicht alles versucht hat. Jetzt gilt es, dass wir uns auf Hohenems konzentrieren! Das wird die nächste harte Nuss, die es zu knacken gilt."

