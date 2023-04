FC Schlins rupft SC Tisis

Details Sonntag, 30. April 2023 02:08

FC Schlins erteilte SC Tisis eine Lehrstunde: 6:1 hieß es am Ende für Schlins. Auf dem Papier ging ERNE FC Schlins als Favorit ins Spiel gegen IPA SC Tisis – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatte der finale Pfiff des Unparteiischen FC Schlins beim Stand von 3:0 zum Sieger gemacht.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Gastgeber bereits in Front. Elias Dobler markierte in der vierten Minute die Führung. Bereits in der 15. Minute erhöhte Schlins den Vorsprung. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Emirhan Karsli brachte ERNE FC Schlins in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (49.). Mit dem 4:0 für Schlins war das Spiel eigentlich schon entschieden (53.). Der fünfte Streich von ERNE FC Schlins war Magno Hartmann vorbehalten (60.). Shahumran Afzali erzielte in der 70. Minute den Ehrentreffer für SC Tisis. FC Schlins schraubte das Ergebnis in der 80. Minute mit dem 6:1 in die Höhe. Am Ende kam Schlins gegen IPA SC Tisis zu einem verdienten Sieg.

ERNE FC Schlins machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem zweiten Platz. Wer FC Schlins besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 18 Gegentreffer kassierte Schlins. ERNE FC Schlins sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. In der Bilanz kommen noch sechs Unentschieden und drei Niederlagen dazu. FC Schlins erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

SC Tisis führt mit 26 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. In der Verteidigung der Gäste stimmt es ganz und gar nicht: 53 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Acht Siege, zwei Remis und zehn Niederlagen hat IPA SC Tisis derzeit auf dem Konto. SC Tisis baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nächster Prüfstein für Schlins ist FC Rotenberg 1b (Samstag, 17:30 Uhr). IPA SC Tisis misst sich am selben Tag mit SC Hatlerdorf (15:00 Uhr).

1. Landesklasse: ERNE FC Schlins – IPA SC Tisis, 6:1 (2:0)

80 Elias Lampacher 6:1

70 Shahumran Afzali 5:1

60 Magno Hartmann 5:0

53 Samuel Vonbruel 4:0

49 Emirhan Karsli 3:0

15 Hakan Oeztuerk 2:0

4 Elias Dobler 1:0

