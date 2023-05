Hatlerdorf gegen Langen und Hohenems II gegen Doren in der Analyse

Details Montag, 01. Mai 2023 15:39

In der 20. Runde der 1. Landesklasse konnte sich der SC Elektro Graf Hatlerdorf mit einem 2:0 Erfolg gegen Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen auf Tabellenplatz drei verbessern. Der FC Baldauf Doren kam mit einem 1:0 Erfolg beim World of Jobs VfB Hohenems bis auf zwei Punkte an die Aufstiegszone heran. Zwei Punkte muss Leader Viktoria Bregenz beim 2:2 in Lustenau lassen. Schlins erobert mit einem 6:1 gegen Tisis Tabellenplatz zwei – nur mehr vier Punkte hinter dem Tabellenführer.

Langener Fans waren top!

Burhan Yilmaz, Trainer SC Elektro Graf Hatlerdorf: „In der ersten Halbzeit können wir schon mit dem einen oder anderen Tor in Führung gehen. Wir hatten einen Stangenschuss und drei weitere gute Abschlüsse. Ansonsten fand das Spiel eher im Mittelfeld statt, wobei sich die Teams neutralisiert haben.In der zweiten Halbzeit gab es dann von meiner Seite aus eine taktische Umstellung. wobei wir den RW Langen früher angepresst haben und sie somit vor Probleme stellen konnten. Der erste Treffer war ein Eigentor der Gäste, das 2:0 hat Nexhmedin Sejfijaj für uns erzielt. Alles in allem verdiente drei Punkte und ein Riesenkompliment an RW Langen, die sich super präsentiert haben. Auf und neben dem Platz!Was noch zu erwähnen ist: Die Langener Fans, die die absolute Überhand hatten auf unserem Sportplatz waren auch top. Ich wünsche dem RW Langen sportlich alles Gute und hoffe, dass sie mit uns in die Landesliga aufsteigen. Eine schöne Atmosphäre bei perfektem Fußball Wetter. 10/10 bekommen wieder mal die Schiedsrichter!“

Großes Lob an das Team von Doren!

Günther Riedesser, Trainer FC Baldauf Doren: „Wir begannen das Spiel ein bisschen defensiver wie sonst üblich. Dennoch kamen die Hausherren zu einer Top-Chance durch ihren starken Stürmer Nicolas Martinovic, der alleine vor unserem Torhüter stand und zu unserem Glück nur die Stange traf. Aber ab diesem Zeitpunkt spielte nur noch eine Mannschaft und das war der FC Doren. Diese erste Halbzeit war das mit Abstand beste Spiel, das unsere Mannschaft in der Rückrunde gezeigt hat. Wir dominierten das Spiel in allen Belangen und auch zahlreiche Chancen, die allesamt nicht verwertet wurden. Genau in unserer stärksten Phase gab es eine Chance für Adrian Klammer, dessen Lupfer aber am Tor vorbeiging. Speziell in unserem Spielaufbau und im Spiel über die Außenpositionen kamen wir immer wieder in den Rücken der Hohenemser Abwehr, aber leider waren wir im Abschluss zu inkonsequent und so ging es mit einem 0 zu 0 in die Pause.

In der zweiten Hälfte waren wir nicht mehr so aktiv und auch im Passspiel waren wir nicht mehr so genau wie in der 1. Halbzeit. Dennoch standen wir gut und der Gegner hatte auch kaum nennenswerte Torchancen. Und in der 67. Minute kam dann die Erlösung durch Claudio Loacker, der mit einem satten Schuss aus knapp zwanzig Metern den viel umjubelten Führungstreffer für den FC Doren erzielte. Und es sollte an diesem Tag der einzige Treffer bleiben. Die Hausherren erzielten zwar noch einen Treffer, der aber wegen Abseits nicht zählte. Der VFB Hohenems warf dann alles nach vorne, aber wir standen an diesem Tag einfach gut und ließen dann auch nichts mehr zu. So blieb es beim 1:0-Sieg für den FC Doren, der aufgrund der starken ersten Halbzeit auch verdient war.

Großes Lob an die gesamte Mannschaft, die nicht nur spielerisch, sondern auch kämpferisch alles rausgehauen hat und dadurch auch belohnt wurde.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei