FC Schlins spielt bei FC Rotenberg 1b groß auf

Details Sonntag, 07. Mai 2023 03:23

ERNE FC Schlins erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen FC Rotenberg 1b. FC Schlins ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen FC Rotenberg 1b einen klaren Erfolg. Das Hinspiel war zu Ende gewesen, ohne dass es einem der beiden Teams gelungen war, den Ball über die Linie zu bringen.

Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Philipp Gruber für Schlins zur Führung (45.). Die Gäste nahmen die knappe Führung mit in die Kabine. Für das 2:0 von ERNE FC Schlins zeichnete Elias Dobler verantwortlich (70.). David Nikolai Rauch stellte schließlich in der 80. Minute den 3:0-Sieg für FC Schlins sicher. Ein starker Auftritt ermöglichte Schlins am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen FC Rotenberg 1b.

Durch diese Niederlage fällt FC Rotenberg 1b in der Tabelle auf Platz neun zurück. Im Sturm des Gastgebers stimmt es ganz und gar nicht: 29 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. FC Rotenberg 1b verbuchte insgesamt acht Siege, drei Remis und zehn Niederlagen. FC Rotenberg 1b baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Trotz des Sieges bleibt ERNE FC Schlins auf Platz zwei. Die Defensive von FC Schlins (18 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 1. Landesklasse zu bieten hat. Schlins sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. In der Bilanz kommen noch sechs Unentschieden und drei Niederlagen dazu. ERNE FC Schlins befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Nächster Prüfstein für FC Rotenberg 1b ist SC Hatlerdorf (Samstag, 15:00 Uhr). FC Schlins misst sich am selben Tag mit Farbencenter FC Thüringen (17:00 Uhr).

1. Landesklasse: FC Rotenberg 1b – ERNE FC Schlins, 0:3 (0:1)

80 David Nikolai Rauch 0:3

70 Elias Dobler 0:2

45 Philipp Gruber 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei