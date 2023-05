Abwärtstrend bei FC Nüziders - Niederlage in Altach

Details Sonntag, 14. Mai 2023 02:45

Bei Cashpoint SCR Altach 1b holte sich Autohaus Rudi Lins FC Nüziders eine 1:3-Schlappe ab. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich SCR Altach 1b die Nase vorn. Das Hinspiel war eine Demonstration von FC Nüziders gewesen, als man die Partie mit 4:0 für sich entschieden hatte.

Das 1:0 in der 25. Minute brachte die Gäste vermeintlich auf die Siegerstraße. Den Ausgleichstreffer hatte SCRA 1b in Minute 39 im Repertoire. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. In der 70. Minute erzielte Lukas Fleisch das 2:1 für Cashpoint SCR Altach 1b. Autohaus Rudi Lins FC Nüziders geriet deutlicher in Rückstand, als SCR Altach 1b auf 3:1 erhöhte (83.). Am Ende verbuchte SCRA 1b gegen FC Nüziders einen Sieg.

Cashpoint SCR Altach 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und die Gastgeber rangieren vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. SCR Altach 1b bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, drei Unentschieden und elf Pleiten.

Autohaus Rudi Lins FC Nüziders befindet sich mit 37 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Elf Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat FC Nüziders derzeit auf dem Konto. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Autohaus Rudi Lins FC Nüziders in dieser Zeit nur einmal gewann.

Am kommenden Sonntag trifft SCRA 1b auf Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen, FC Nüziders spielt tags zuvor gegen VfB Hohenems 1b.

1. Landesklasse: Cashpoint SCR Altach 1b – Autohaus Rudi Lins FC Nüziders, 3:1 (1:1)

83 Fabio Braendle 3:1

70 Lukas Fleisch 2:1

39 Fabio Braendle 1:1

25 Benjamin Duer 0:1

