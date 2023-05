Deutliche Pleite für FC Rotenberg II in Hatlerdorf

Details Sonntag, 14. Mai 2023 02:44

Bei SC Hatlerdorf holte sich FC Rotenberg 1b eine 0:3-Schlappe ab. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Hatlerdorf wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel war die Heimmannschaft bei der deutlichen 0:4-Pleite unter die Räder gekommen.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. In der 56. Minute traf SC Hatlerdorf zum ersten Mal ins Schwarze. Edin Ibrisimovic trug sich in der 66. Spielminute in die Torschützenliste ein. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Nexhmedin Sejfijaj für einen Treffer sorgte (92.). Am Schluss fuhr Hatlerdorf gegen FC Rotenberg 1b auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Burhan Yilmaz, Trainer FC Hatlerdorf: „Die bessere Mannschaft hat das heutige Duell gewonnen und hat gezeigt, wie man mit Leidenschaft und Spielwitz in die Offensive kommt. Wir haben absolut keine Torchance zugelassen und hätten das Spiel sogar höher gewinnen müssen. Alles in allem ein absolut verdienter Dreier meiner Mannschaft!“

Bei SC Hatlerdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 42 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (66). Hatlerdorf behauptet nach dem Erfolg über FC Rotenberg 1b den dritten Tabellenplatz. SC Hatlerdorf sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und sechs Niederlagen dazu. Hatlerdorf erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Knapp vor Ausgang der Spielzeit rutscht FC Rotenberg 1b auf den elften Tabellenplatz. Im Sturm der Gäste stimmt es ganz und gar nicht: 29 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Acht Siege, drei Remis und elf Niederlagen hat FC Rotenberg 1b derzeit auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für SC Hatlerdorf ist auf gegnerischer Anlage Farbencenter FC Thüringen (Sonntag, 17:00 Uhr). Tags zuvor misst sich FC Rotenberg 1b mit Sportclub Hohenweiler 72 (19:30 Uhr).

1. Landesklasse: SC Hatlerdorf – FC Rotenberg 1b, 3:0 (0:0)

92 Nexhmedin Sejfijaj 3:0

66 Edin Ibrisimovic 2:0

56 Bahadir Mehmet Guendogdu 1:0

