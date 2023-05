Siegesserie von Doren hält auch in Bürs an

Details Sonntag, 14. Mai 2023 02:47

Durch ein 3:1 holte sich Fußballclub Doren drei Punkte bei SK Bürs. FC Doren hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Im Hinspiel hatte der finale Pfiff des Unparteiischen den Gast beim Stand von 3:1 zum Sieger gemacht.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Alexander Cavada sein Team in der 33. Minute. Zur Pause behielt SK Bürs die Nase knapp vorn. Rene Schedler war es, der in der 55. Minute den Ball im Gehäuse der Gastgeber unterbrachte. In der 77. Minute bejubelte Fußballclub Doren das 2:1. Kurz vor Ultimo war noch Burak Uzundere zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor von FC Doren verantwortlich (82.). Letzten Endes ging Fußballclub Doren im Duell mit SK Bürs als Sieger hervor.

SK Bürs stellt die anfälligste Defensive der 1. Landesklasse und hat bereits 70 Gegentreffer kassiert. SK Bürs steht mit sieben Punkten am Ende einer schweren Saison auf einem Abstiegsplatz. Im Angriff weist SK Bürs deutliche Schwächen auf, was die nur 18 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Mit nun schon 19 Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von SK Bürs alles andere als positiv. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte SK Bürs die dritte Pleite am Stück.

FC Doren machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang fünf. Fußballclub Doren sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und acht Niederlagen dazu. Zuletzt lief es erfreulich für FC Doren, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am kommenden Sonntag trifft SK Bürs auf FC Viktoria 62 Bregenz, Fußballclub Doren spielt tags zuvor gegen ERNE FC Schlins.

1. Landesklasse: SK Bürs – Fußballclub Doren, 1:3 (1:0)

82 Burak Uzundere 1:3

77 Thomas Voegel 1:2

55 Rene Schedler 1:1

33 Alexander Cavada 1:0

