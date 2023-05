SK Bürs bleibt nach 0:3 gegen Nüziders Schlusslicht bei Gegentoren in der 1. Landesklasse

Details Samstag, 27. Mai 2023 01:23

FC Nüziders setzte sich standesgemäß gegen SK Bürs mit 3:0 durch. Damit wurde Autohaus Rudi Lins FC Nüziders der Favoritenrolle vollends gerecht. Das Hinspiel hatte der Gast mit 3:1 gewonnen.

In Minute sieben traf FC Nüziders zum ersten Mal ins Schwarze. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Nach 55 Minuten beförderte Autohaus Rudi Lins FC Nüziders das Leder zum 2:0 ins gegnerische Netz. Der dritte Streich von FC Nüziders war Lukas Meyer vorbehalten (75.). Am Ende punktete Autohaus Rudi Lins FC Nüziders dreifach bei SK Bürs.

SK Bürs steht mit sieben Punkten am Ende einer schweren Saison auf einem Abstiegsplatz. 18:80 – das Torverhältnis der Gastgeber spricht eine mehr als deutliche Sprache. SK Bürs musste sich nun schon 21-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SK Bürs insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Misere von SK Bürs hält an. Insgesamt kassierte SK Bürs nun schon fünf Niederlagen am Stück.

Durch die drei Punkte gegen SK Bürs verbesserte sich FC Nüziders auf Platz sechs.

Nach der klaren Niederlage gegen Autohaus Rudi Lins FC Nüziders ist SK Bürs weiter das defensivschwächste Team der 1. Landesklasse.

Am nächsten Samstag reist SK Bürs zu Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen, zeitgleich empfängt FC Nüziders FC Viktoria 62 Bregenz.

1. Landesklasse: SK Bürs – Autohaus Rudi Lins FC Nüziders, 0:3 (0:1)

75 Lukas Meyer 0:3

55 Benjamin Duer 0:2

7 Lukas Ruetzler 0:1

