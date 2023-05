FC Rotenberg II erzwingt das Remis gegen FC Lustenau II

Details Sonntag, 28. Mai 2023 00:10

Am Samstag kam FC Rotenberg 1b bei FC Lustenau 1b nicht über ein 2:2 hinaus. FC Lustenau 1b zog sich gegen FC Rotenberg 1b achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Beim 1:1-Remis aus dem Hinspiel hatten beide Seiten nur die minimale Anzahl an Punkten für sich verbucht.

Gleich zu Spielbeginn traf FC Lustenau 1b zur frühen Führung (4.). Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Marc Peter mit dem 2:0 für den Gastgeber zur Stelle (40.). Mit der Führung für FC Lustenau 1b ging es in die Halbzeitpause. FC Lustenau 1b musste den Treffer von Matthias Fehr zum 1:2 hinnehmen (78.). FC Rotenberg 1b kam durch ein Eigentor von FC Lustenau 1b in der 81. Minute zum Ausgleich. Gedanklich hatte FC Lustenau 1b den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte FC Rotenberg 1b am Ende noch den Teilerfolg.

FC Lustenau 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. FC Lustenau 1b befindet sich am 24. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: FC Lustenau 1b kann einfach nicht gewinnen.

Knapp vor Ausgang der Spielzeit rutscht FC Rotenberg 1b auf den zehnten Tabellenplatz.

FC Lustenau 1b tritt am Samstag, den 03.06.2023, um 17:00 Uhr, bei Farbencenter FC Thüringen an. Einen Tag später (11:30 Uhr) empfängt FC Rotenberg 1b Cashpoint SCR Altach 1b.

1. Landesklasse: FC Lustenau 1b – FC Rotenberg 1b, 2:2 (2:0)

81 Eigentor durch Carlos Koeb 2:2

78 Matthias Fehr 2:1

40 Marc Peter 2:0

4 Valendin-Alexandru Asiu 1:0

