Ausgleich von Hatlerdorf bleibt gegen Schlins nur Ehrentreffer

Details Sonntag, 28. Mai 2023 00:11

Mit Hatlerdorf und FC Schlins trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für SC Hatlerdorf schien Schlins aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:5-Niederlage stand. ERNE FC Schlins hatte in einer hart umkämpften Partie einen knappen 3:2-Hinspielsieg eingefahren.

Emanuel Stadler beförderte das Leder zum 1:0 des Gasts in die Maschen (34.). Aus der Ruhe ließ sich Hatlerdorf nicht bringen. Er erzielte wenig später den Ausgleich (35.). Bevor es in die Pause ging, hatte David Nikolai Rauch noch das 2:1 von FC Schlins parat (42.). Noch vor der Halbzeit legte Stadler seinen zweiten Treffer nach (43.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Den Vorsprung von Schlins ließ Magno Hartmann in der 63. Minute anwachsen. Der fünfte Streich von ERNE FC Schlins war Emirhan Karsli vorbehalten (68.). Nach der Beendigung des Spiels durch den Referee feierte FC Schlins einen dreifachen Punktgewinn gegen SC Hatlerdorf.

Bei Hatlerdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 47 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (68). Trotz der Niederlage fiel der Gastgeber in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz drei. Die gute Bilanz von SC Hatlerdorf hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Hatlerdorf bisher 14 Siege, drei Remis und sieben Niederlagen. SC Hatlerdorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Kurz vor Saisonende besetzt Schlins mit 48 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Wer ERNE FC Schlins besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 24 Gegentreffer kassierte FC Schlins. Schlins weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 14 Erfolgen, sechs Punkteteilungen und vier Niederlagen vor. In den letzten fünf Partien rief ERNE FC Schlins konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Während Hatlerdorf am kommenden Samstag Fußballclub Doren empfängt, bekommt es FC Schlins am selben Tag mit Sportclub Hohenweiler 72 zu tun.

1. Landesklasse: SC Hatlerdorf – ERNE FC Schlins, 1:5 (1:3)

68 Emirhan Karsli 1:5

63 Magno Hartmann 1:4

43 Emanuel Stadler 1:3

42 David Nikolai Rauch 1:2

35 Bahadir Mehmet Guendogdu 1:1

34 Emanuel Stadler 0:1

