Doppelpack von Fabian Ponticelli ebnet Hohenweiler den Weg zum Sieg gegen Thüringen

SC Hohenweiler 72 und FC Thüringen lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Die Ausgangslage sprach für Hohenweiler 72, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 1:1-Remis getrennt.

Fabian Ponticelli brachte Sportclub Hohenweiler 72 in der 33. Spielminute in Führung. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhten die Gastgeber auf 2:0 (39.). Mit der Führung für SC Hohenweiler 72 ging es in die Halbzeitpause. Alexander Macher verkürzte für Thüringen später in der 53. Minute auf 1:2. In der 56. Minute schickte der Schiedsrichter Tolga Saf von den Gästen mit Rot vom Platz. Ponticelli schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (63.). Für das zweite Tor von Farbencenter FC Thüringen war Lukas Klein verantwortlich, der in der 75. Minute das 2:3 besorgte. Am Ende behielt Hohenweiler 72 gegen FC Thüringen die Oberhand.

Sportclub Hohenweiler 72 findet sich kurz vor Saisonende in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. SC Hohenweiler 72 erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Thüringen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Schlussphase der Saison befindet sich Farbencenter FC Thüringen in der Tabelle über dem ominösen Strich. FC Thüringen musste sich nun schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Thüringen insgesamt auch nur vier Siege und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Vor sieben Spielen bejubelte Farbencenter FC Thüringen zuletzt einen Sieg.

Nächster Prüfstein für Hohenweiler 72 ist ERNE FC Schlins (Samstag, 15:00 Uhr). FC Thüringen misst sich am selben Tag mit FC Lustenau 1b (17:00 Uhr).

1. Landesklasse: Sportclub Hohenweiler 72 – Farbencenter FC Thüringen, 3:2 (2:0)

75 Lukas Klein 3:2

63 Fabian Ponticelli 3:1

53 Alexander Macher 2:1

39 Luca Woerz 2:0

33 Fabian Ponticelli 1:0

