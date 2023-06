Souveräner Dreier von Viktoria Bregenz gegen FC Doren

Details Montag, 29. Mai 2023 02:13

Für Fußballclub Doren gab es in der Auswärtspartie gegen FC Viktoria 62 Bregenz nichts zu holen. FC Doren verlor mit 0:3. Viktoria Bregenz ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Fußballclub Doren einen klaren Erfolg. Das Hinspiel hatte Viktoria erfolgreich gestalten und mit 1:0 gewinnen können.

Verdiente Niederlage bei der Viktoria!

Günther Riedesser, Trainer FC Doren: „Am vergangenen Freitag waren wir zu Gast bei Viktoria Bregenz. In den ersten 25 Minuten waren wir die tonangebende Mannschaft und hatten durch Luca Reinprecht eine Riesenchance zur Führung. Wir waren sehr sicher in unserem Passspiel und sehr variabel im Spiel über die Außenposition. Immer wieder konnten wir eine Linie überspielen und aufdrehen und da hatten die Viktoria so ihre Probleme. Aber ab der 25. Minute übernahmen die Hausherren das Kommando. Sie pressten uns früher an und wir machten dann den einen oder anderen Fehler im Spielaufbau und so machten wir den Gegner stärker. Und in der 33. Minute war es dann so weit: Tarkan Parlak entpuppte sich wiederum als die Tormaschine schlechthin. In abgezockter Manier überlupfte er nach einem Abwehrfehler unseren Tormann zum 1:0. Auch danach waren die Hausherren tonangebend. Gleich nach der Halbzeit fiel das 2:0 durch Adam Arsanov mit einem tollen Schlenzer nach einem Eckball, den wir zweimal nicht entscheidend klären konnten. Das darf man sich gegen so einen Gegner einfach nicht leisten. Eigentlich war das zwei zu null der entscheidende Faktor, dass wir nicht mehr zurückkamen. Die Mannschaft fightete bis zum Schluss, aber das 3: 0 erzielten wieder die Hausherren. Tarkan Parlak erzielte das Tor aus stark abseitsverdächtiger Position.

Ich bin dennoch megastolz auf die Leistung meiner Jungs, die der Viktoria alles abverlangt haben, die alles gegeben haben und bis zum Umfallen gekämpft haben. Wenn wir so die letzten beiden Spiele bestreiten, dann werden wir zweimal als Sieger vom Platz gehen. Herzliche Gratulation an die Viktoria, die absolut zu Recht auf Platz 1 stehen und Meister in dieser Liga werden. Wenn dieses Team so in die Landesliga aufsteigt, dann werden sie ganz sicher unter den besten fünf Teams in der nächsten Saison sein. Metin Batir hat da absolut gute Arbeit absolviert und diese Mannschaft hat sich spielerisch enorm weiterentwickelt. Wir müssen jetzt schauen, dass wir die beiden letzten Matches gewinnen und dann schauen wir weiter!“

Nach 24 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Viktoria 53 Zähler zu Buche. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von FC Viktoria 62 Bregenz ist die funktionierende Defensive, die erst 19 Gegentreffer hinnehmen musste. In den letzten fünf Spielen ließ sich Viktoria Bregenz selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Fußballclub Doren befindet sich mit 41 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle.

Nächster Prüfstein für Viktoria ist Autohaus Rudi Lins FC Nüziders (Samstag, 17:00 Uhr). FC Doren misst sich am selben Tag mit SC Hatlerdorf (15:00 Uhr).

1. Landesklasse: FC Viktoria 62 Bregenz – Fußballclub Doren, 3:0 (1:0)

80 Tarkan Parlak 3:0

47 Adam Arsanov 2:0

33 Tarkan Parlak 1:0

