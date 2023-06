Sechs Treffer zwischen Altach II und Thüringen - gleichmäßig verteilt!

Details Samstag, 10. Juni 2023 00:52

Cashpoint SCR Altach 1b und Farbencenter FC Thüringen beendeten die Saison mit einem Torspektakel und trennten sich mit einem 3:3-Unentschieden. Der vermeintlich leichte Gegner war Thüringen mitnichten. FC Thüringen kam gegen SCR Altach 1b zu einem achtbaren Remis. Beim 1:1-Remis aus dem Hinspiel hatten beide Seiten nur die minimale Anzahl an Punkten für sich verbucht.

In der 26. Minute traf SCRA 1b zum ersten Mal ins Schwarze. Julian Pointner war zur Stelle und markierte das 2:0 der Heimmannschaft (32.). Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, traf Farbencenter FC Thüringen zum 1:2 (41.). Die Pausenführung von Cashpoint SCR Altach 1b fiel knapp aus. Nils Thalmann witterte seine Chance und schoss den Ball zum 3:1 für SCR Altach 1b ein (56.). Christof Partl schoss für FC Thüringen in der 59. Minute das zweite Tor. Tolga Saf glich nur wenig später für die Gäste aus (63.). Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als der Unparteiische die Begegnung beim Stand von 3:3 schließlich abpfiff.

Nach allen 26 Spielen findet sich SCRA 1b in der unteren Tabellenhälfte wieder und kann sich bald auf die nächste Spielzeit in der 1. Landesklasse vorbereiten. Die Anfälligkeit der eigenen Hintermannschaft zog sich bei Cashpoint SCR Altach 1b wie ein roter Faden durch die Saison. Sie endete mit insgesamt 62 Gegentreffern. Kein Wunder also, dass die Defensivprobleme auch beim letzten Auftritt schonungslos aufgedeckt wurden. Die Verantwortlichen von SCR Altach 1b werden ein ernüchterndes Saisonfazit ziehen. Gerade einmal neun Siege und vier Remis brachte SCRA 1b zustande. Demgegenüber stehen satte 13 Niederlagen.

Thüringen hat den Kopf noch einmal aus der Schlinge gezogen. Nach einer schwachen Saison stellt Farbencenter FC Thüringen aber den Klassenerhalt sicher. Es passt ins Bild, dass die chronischen Abwehrprobleme von FC Thüringen auch im letzten Saisonspiel zum Vorschein kamen. Unterm Strich kassierte Thüringen 68 Gegentreffer. Die Saisonausbeute von Farbencenter FC Thüringen ist mager: Die Bilanz setzt sich aus fünf Erfolgen, fünf Remis und 16 Pleiten zusammen. FC Thüringen überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

1. Landesklasse: Cashpoint SCR Altach 1b – Farbencenter FC Thüringen, 3:3 (2:1)

63 Tolga Saf 3:3

59 Christof Partl 3:2

56 Nils Thalmann 3:1

41 Christoph Mueller 2:1

32 Julian Pointner 2:0

26 Fabio Braendle 1:0

