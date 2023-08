Pascal Heinzle schnürt Doppelpack für Satteins gegen SC Hohenweiler 72

Details Sonntag, 27. August 2023 02:49

Mit 0:3 verlor Sportclub Hohenweiler 72 am vergangenen Samstag zu Hause deutlich gegen AEROCOMPACT SV Satteins.

Mit einem schnellen Doppelpack (21./22.) zum 2:0 schockte Pascal Heinzle SC Hohenweiler 72. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Der Gast baute die Führung in der Nachspielzeit mit einem weiteren Treffer aus (94.). Schlussendlich reklamierte Satteins einen Sieg in der Fremde für sich und wies Hohenweiler 72 in die Schranken.

In der Defensivabteilung von Sportclub Hohenweiler 72 knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Drei Spiele und noch kein Sieg: Die Gastgeber warten weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Durch den Erfolg rückte AEROCOMPACT SV Satteins auf die vierte Position der 1. Landesklasse vor. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von SV Satteins.

In sieben Wochen trifft SC Hohenweiler 72 auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 14.10.2023 bei IPA SC Tisis antritt.

1. Landesklasse: Sportclub Hohenweiler 72 – AEROCOMPACT SV Satteins, 0:3 (0:2)

94 Benjamin Catakovic 0:3

22 Pascal Heinzle 0:2

21 Pascal Heinzle 0:1

