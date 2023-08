Anschlusstor von Kilian Umlauft bleibt nur der Ehrentreffer von Egg/Andelsbuch II in Au

Details Sonntag, 27. August 2023 02:50

Nach drei Niederlagen am Stück ist der Start in die neue Saison für das Schlusslicht gehörig missglückt. Mit 1:4 musste man sich FC Au geschlagen geben.

Für das erste Tor sorgte Mario Hager. In der 29. Minute traf der Spieler von FC Raiffeisen Au ins Schwarze. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Christoph Hager den Vorsprung des Ligaprimus auf 2:0 (41.). Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Kabine. FC Au musste den Treffer von Kilian Umlauft zum 1:2 hinnehmen (68.). Nikolas Jourdain beförderte das Leder zum 3:1 von FC Raiffeisen Au in die Maschen (84.). In der Nachspielzeit besserte Mario Hager seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 91. Minute seinen zweiten Tagestreffer für FC Au erzielte. Schlussendlich verbuchte FC Raiffeisen Au gegen Egg/Andelsbuch 1b einen überzeugenden Heimerfolg.

Die errungenen drei Zähler gingen für FC Au einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

Wann findet SPG Egg/Andelsbuch 1b die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen FC Raiffeisen Au setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. Einen klassischen Fehlstart legte Egg/Andelsbuch 1b hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

1. Landesklasse: FC Raiffeisen Au – SPG Egg/Andelsbuch 1b, 4:1 (2:0)

91 Mario Hager 4:1

84 Nikolas Jourdain 3:1

68 Kilian Umlauft 2:1

41 Christoph Hager 2:0

29 Mario Hager 1:0

