Krumbach kam dem Dreier gegen Lauterach II sehr nahe!

Details Sonntag, 27. August 2023 11:58

Der Klimatechnik Sparber FC Krumbach hatte durchaus einen vollen Erfolg gegen den intemann FC Lauterach II am Fuß. Am Ende gab es aber in der dritten Runde der 1. Landesklasse ein 1:1. Die weiße Weste konnten zwei Mannschaften verteidigen. Der neue Tabellenführer heißt FC Raiffeisen Au nach einem 4:1 gegen die SPG Egg/Andelsbuch II. Ebenfalls noch ohne Punkteverlust der FC Baldauf Doren mit einem 2:0 Erfolg beim FC Rotenberg II.

1:1 im Auswärtsspiel gegen Lauterach 1b

Theresa Wetz, Obfrau Klimatechnik Sparber FC Krumbach: „Unsere Mannschaft startete sehr gut in das Auswärtsspiel, das wegen den starken Regenfällen auf Kunstrasen ausgetragen wurde. In den ersten zehn Minuten hatten wir gute Möglichkeiten durch Ridi, Simon und Kürsat. Lauterach ging aber durch einen Weitschuss in der 15. Minute mit 1:0 in Führung und waren danach durch ihre schnellen Spitzen im Konter immer wieder gefährlich. In der 38. Minute wurde dann ein Spieler von Lauterach wegen Schiedsrichterbeleidigung mit Rot ausgeschlossen und wir übernahmen wieder mehr das Spiel. Es dauerte bis zur Nachspielzeit der ersten Halbzeit, bis wir den gerechten Ausgleich zum 1:1 erzielen konnten. Unser Torschütze vom Dienst, Keskin Ridvan, verwertete ein schönes Zuspiel von Pöll Micha.

In der zweiten Halbzeit spielten wir dann eigentlich nur noch auf ein Tor. Es war aber wie verhext und das Runde wollte nicht in das Eckige! Es wurden zahlreiche Torchancen herausgearbeitet und unsere Mannschaft hätte den zweiten Treffer mehr als verdient gehabt. Trotzdem blieb es dann bei der Punkteteilung. Die Einstellung und der Kampfgeist der Mannschaft müssen aber sehr gelobt werden.

FC-Lauterach 1b - FC-Krumbach 1:1 (1:1)

1:0 – Bayraktar Ali (1.) bzw. 1:1 – Keskin Ridvan (45.)

Minute – Rote Karte – Leitenbauer Laurin (Lauterach)

Aufstellung Krumbach: Stockklauser Kilian, Hartmann Thomas, Bräuer Nino (80. Minute – Österle Simon), Pilgram Andre (68. Minute – Unterkircher Noah), Kocabay Kürsat, Peter Pascal, Nussbaumer Pascal, Pöll Simon (45. Minute – Bösch Jakob), Pöll Micha, Keskin Ridvan, Wetz Tobias

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.