Alem Majetic glänzt als dreifacher Torschütze für Satteins gegen Lauterach II

Details Sonntag, 03. September 2023 02:29

Mit 2:6 verloren die Gäste am vergangenen Samstag deutlich gegen SV Satteins.

Satteins erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Pascal Heinzle traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Alem Majetic brachte den Ball zum 2:0 zugunsten des Gastgebers über die Linie (21.). Mit dem 3:0 durch Simon Morscher schien die Partie bereits in der 32. Minute mit AEROCOMPACT SV Satteins einen sicheren Sieger zu haben. FC Lauterach 1b ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von SV Satteins. In der 46. Minute brachte Lauterach 1b das Netz zum Zappeln. In der 49. Minute erzielte Intemann FC Lauterach 1b das 2:3. Das 4:2 für Satteins stellte Morscher sicher. In der 78. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Majetic beseitigte mit seinen Toren (82./88.) die letzten Zweifel am Sieg von AEROCOMPACT SV Satteins. Kurz bevor der Schlusspfiff ertönte, bekam Leon Subasic von FC Lauterach 1b noch die Ampelkarte vom Schiedsrichter zu sehen (89.). Letztlich feierte SV Satteins gegen Lauterach 1b nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 6:2-Heimsieg.

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Satteins liegt nun auf Platz drei. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von AEROCOMPACT SV Satteins.

Die Abwehrprobleme von Intemann FC Lauterach 1b bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Vier Spiele und noch kein Sieg: Lauterach 1b wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

1. Landesklasse: AEROCOMPACT SV Satteins – Intemann FC Lauterach 1b, 6:2 (3:0)

88 Alem Majetic 6:2

82 Alem Majetic 5:2

78 Simon Morscher 4:2

49 Ali Eyuep 3:2

46 Ali Eyuep 3:1

32 Simon Morscher 3:0

21 Alem Majetic 2:0

4 Pascal Heinzle 1:0

