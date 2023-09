Günther Riedesser analysiert den Sieg von Doren gegen Lustenau II

Details Sonntag, 03. September 2023 15:11

FC Lustenau 1b steckte gegen FC Doren eine deutliche 1:4-Niederlage ein. Der Trainer von Dore, Günther Riedesser, resümiert: Wir müssen unseren derzeitigen Lauf mitnehmen und uns auf die kommenden Aufgaben gut vorbereiten

Günther Riedesser, Trainer FC Baldauf Doren: „Nach dem intensiven Cupfight gegen FC Lauterach vom vergangenen Mittwoch waren wir alle gespannt, wie meine Mannschaft das kräftezehrende Spiel verarbeitet hatte.

Aber eines vorweg: Man merkte es der Mannschaft gar nicht an. Im Gegenteil: Wir waren ab der ersten Minute tonangebend. Wir waren in dieser Partie in allen Belangen überlegen. Wir ließen Ball und Gegner laufen und in der 11. Minute erzielte Irfan Topal mit einem Schlenzer das 1 zu 0 für den FC Doren. Und auch danach drückten wir aufs Gaspedal. Wir hatten wiederum zahlreiche Torchancen in der ersten Hälfte, die teilweise kläglichst und nachlässig vergeben wurden. Da müssen wir noch gehörig dran arbeiten, den Sack früher zuzumachen. Dennoch muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass die Gäste immer mutig waren und sie versuchten jeden Ball von hinten herauszuspielen. Aber bis auf einen Torschuss, der knapp am Tor vorbeiging, hatten die Gäste nicht wirklich etwas Zwingendes vorzuweisen. So ging es mit einem 1 zu 0 in die Pause.

Und in der zweiten Halbzeit erzielten wir in der 53. Minute nach herrlicher Vorarbeit von Irfan Topal das 2:0 durch Musap Palta. Fünf Minuten später dann die endgültige Entscheidung durch Irfan Topal, der nach super Flanke von Aygün Sarioglu das 3:0 erzielte. Es war mehr als hochverdient.

Danach war kurzfristig etwas Unordnung im Spiel und so kamen die Gäste zum Ehrentreffer! Aber wiederum keine fünf Minuten später, in der 78. Minute, fiel dann durch Claudio Loacker das 4 zu 1, das auch den Endstand bedeutete. Alles in allem ein hochverdienter Sieg meiner Jungs, die mindestens 4 oder 5 Tore mehr hätten erzielen können bzw. müssen! Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Ich bin megastolz auf die Leistung meiner Jungs und jetzt kommt die letzte englische Woche, bevor es dann endlich wieder in den normalen Rhythmus geht. Am Mittwoch kommt noch die gesamte zweite Halbzeit gegen Rotenberg 1b (Spielstand 2:0 für Doren) und am Samstag geht es nach Tisis! Spielbeginn ist dort um 14:00 Uhr.

Wir müssen unseren derzeitigen Lauf mitnehmen und uns auf diese Aufgaben gut vorbereiten.“

1. Landesklasse: Fußballclub Doren – FC Lustenau 1b, 4:1 (1:0)

78 Claudio Loacker 4:1

73 Tobias Kohl 3:1

58 Irfan Topal 3:0

53 Musap Palta 2:0

11 Irfan Topal 1:0

