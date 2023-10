Fabian Ponticelli holt für Hohenweiler in der Nachspielzeit Remis gegen Au

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 02:26

In der Begegnung Sportclub Hohenweiler 72 gegen FC Raiffeisen Au trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 2:2-Unentschieden. Sportclub Hohenweiler 72 erwies sich gegen FC Au als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus.

SC Hohenweiler 72 geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Mario Hager das schnelle 1:0 für FC Raiffeisen Au erzielte. Jovo Zoric beförderte das Leder zum 1:1 von Hohenweiler 72 in die Maschen (35.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Christoph Hager versenkte den Ball in der 62. Minute im Netz von Sportclub Hohenweiler 72. Für den Gastgeber avancierte Fabian Ponticelli zu dem Mann, der in der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 2:2 (94.) doch noch den Ausgleich erzielte. Am Schluss sicherte sich SC Hohenweiler 72 gegen FC Au einen Zähler.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Hohenweiler 72 in der Tabelle auf Platz fünf. Nur zweimal gab sich Sportclub Hohenweiler 72 bisher geschlagen. Seit acht Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, SC Hohenweiler 72 zu besiegen.

Nach elf Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für FC Raiffeisen Au 26 Zähler zu Buche. Erfolgsgarant der Gäste ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 32 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Mit dem Gewinnen tut sich der Tabellenprimus weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Nächster Prüfstein für Hohenweiler 72 ist Farbencenter FC Thüringen (Samstag, 16:00 Uhr). FC Au misst sich am selben Tag mit Intemann FC Lauterach 1b (13:30 Uhr).

1. Landesklasse: Sportclub Hohenweiler 72 – FC Raiffeisen Au, 2:2 (1:1)

94 Fabian Ponticelli 2:2

62 Christoph Hager 1:2

35 Jovo Zoric 1:1

10 Mario Hager 0:1

