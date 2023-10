FC Au nach Sieg gegen Lauterach II auf Aufstiegskurs

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 03:54

Am Samstag trafen FC Au und FC Lauterach 1b aufeinander. Das Match entschied FC Raiffeisen Au mit 3:1 für sich. FC Au hatte schon im Vorfeld Rückenwind.

Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für das Heimteam und Lauterach 1b ohne Torerfolg in die Kabinen. Mario Hager brachte sein Team in der 50. Minute nach vorn. Hannes Natter lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte Intemann FC Lauterach 1b den 1:1-Ausgleich (54.). Vier Minuten später ging FC Raiffeisen Au durch den zweiten Treffer von Hager in Führung. Marco Muxel stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für den Tabellenführer her (86.). Am Schluss gewann FC Au gegen FC Lauterach 1b.

Nach zwölf Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für FC Raiffeisen Au 29 Zähler zu Buche. Mit nur 13 Gegentoren hat FC Au die beste Defensive der 1. Landesklasse.

Lauterach 1b bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Im Angriff weisen die Gäste deutliche Schwächen auf, was die nur 14 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Intemann FC Lauterach 1b musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da FC Lauterach 1b insgesamt auch nur einen Sieg und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Lauterach 1b in dieser Zeit nur einmal gewann.

Mehr als zwei Tore pro Spiel musste Intemann FC Lauterach 1b im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: FC Raiffeisen Au kassierte insgesamt gerade einmal 1,08 Gegentreffer pro Begegnung.

Nächster Prüfstein für FC Au ist Klimatechnik Sparber FC Krumbach (Samstag, 16:00 Uhr). FC Lauterach 1b misst sich am selben Tag mit Farbencenter FC Thüringen (17:15 Uhr).

1. Landesklasse: FC Raiffeisen Au – Intemann FC Lauterach 1b, 3:1 (0:0)

86 Marco Muxel 3:1

58 Mario Hager 2:1

54 Eigentor durch Hannes Natter 1:1

50 Mario Hager 1:0

