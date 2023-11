Unglückliche 2:3 Niederlage von Krumbach gegen Leader Au zum Saisonabschluss

Details Dienstag, 07. November 2023 00:25

Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen FC Au und FC Krumbach an diesem 13. Spieltag. Die Ausgangslage sprach für FC Raiffeisen Au, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Theresa Wetz, Obfrau Klimatechnik Sparber FC Krumbach: "Zum Saisonabschluss gab es leider eine sehr unglückliche 2:3 Niederlage gegen den Tabellenführer FC-Au. Vor einer tollen Zuschauerkulisse ging Au in der 18. Minute mit 0:1 in Führung. Nach einer Standardsituation erhöhten die Hinterwälder in der 43. Minute auf 0:2. Leider wurde kurz davor ein regulärer Treffer unserer Mannschaft nicht gegeben. So ging es mit einem 0:2 in die Halbzeitpause. In der zweiten Halbzeit kam der große Auftritt unserer Nr. 20, Bösch Jakob. In der 58. Minute erzielte er im Sitzen den Anschlusstreffer zum 1:2. In der 58. Minute erzielte er den viel umjubelten 2:2 Ausgleichtreffer. Unsere Mannschaft war dem Siegestreffer näher als der Tabellenführer. Au konnte dann aber durch einen Konter das Tor zum 2:3 erzielen. In den letzten Minuten versuchten unsere Jungs zwar alles, konnten jedoch den Ausgleich nicht mehr erzielen.

So werden wir mit 15 Punkten auf dem 9. Tabellenplatz überwintern. Jetzt geht es in die Winterpause und am 30. März 2024 starten wir mit dem Heimspiel gegen FC-Thüringen."

Aufstellung Krumbach: Stockklauser Kilian, Bräuer Nico (59. Minute – Österle Simon), Kocabay Kürsat, Pöll Simon, Peter Pascal, Pöll Micha, Keskin Ridvan (84. Minute – Unterkircher Noah), Bösch Jakob, Faisst Martin, Wetz Tobias (45. Minute – Pilgram Andre), Nussbaumer Pascal

Rückblick auf die Herbstsaison des FC Raiffeisen Au

Alexander Muxel, Trainer FC Raiffeisen Au: „Nach dem Meistertitel im Spieljahr 2022/23 in der 2. Landesklasse sind wir mit dem damit verbundenen Aufstieg in die 1. Landesklasse sehr euphorisch in die neue Saison gestartet.

Die ersten acht Partien konnten wir alle gewinnen. Dabei war auch das eine oder andere Mal das nötige Quäntchen Glück dabei. Über die ganze Saison gleicht sich das aber aus. Das spürten wir auch in zwei Partien, die dann gegen Ende des Herbstes folgten. Zudem erreichten wir das VFV-Cup-Achtelfinale, in dem wir gegen den FC Egg nach guter Leistung den Kürzeren zogen.

Nach dreizehn Meisterschaftsrunden stehen wir mit zehn Siegen, zwei Remis und einer Niederlage da. Die Punkteausbeute mit 32 Zählern liegt deutlich über unseren Erwartungen vor dem Saisonstart. Mit Doren, Satteins, Hohenweiler und Tisis sind die Mitkonkurrenten um den Aufstieg wohl klar definiert, da diese ganz knapp beieinanderliegen und alle auch ihre Qualitäten haben.

Meinem Team kann ich nur danke sagen, wie sie mit mir diesen Weg in den letzten eineinhalb Jahren gegangen sind. Ein besonderer Dank geht auch den Vorstand mit Herbert Natter als Obmann an der Spitze und an den sportlichen Leiter Kilian Röck, der die Weichen für die Entwicklung der Kampfmannschaften in den letzten Jahren gestellt hat. Ein herzliches Dankeschön geht selbstverständlich auch an meinen Co-Trainer Jonas Schwarzmann. Nun sind wir Herbstmeister. Wir beim FC Raiffeisen Au wissen, dass die Frühjahrssaison für uns nie ganz einfach ist und sind realistisch genug, dass erst im zweiten Teil der Saison die Meisterschaft endgültig entschieden wird. Jetzt freuen wir uns auf die wohlverdiente Pause und sind gespannt, was das nächste Jahr bringt!"

Trotz der Schlappe behält FC Krumbach den neunten Tabellenplatz bei. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt vier Siege, drei Remis und sechs Niederlagen. In den letzten Partien hatte Klimatechnik Sparber FC Krumbach kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Nach 13 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für FC Au 32 Zähler zu Buche. Offensiv sticht FC Raiffeisen Au in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 38 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird FC Au die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 30.03.2024 empfängt FC Krumbach dann im nächsten Spiel Farbencenter FC Thüringen, während FC Raiffeisen Au am gleichen Tag bei AEROCOMPACT SV Satteins antritt.

1. Landesklasse: Klimatechnik Sparber FC Krumbach – FC Raiffeisen Au, 2:3 (0:2)

82 Mario Hager 2:3

58 Jakob Boesch 2:2

47 Jakob Boesch 1:2

43 Stefan Schmidinger 0:2

18 Marco Muxel 0:1

