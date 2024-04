SV Satteins ist auch in Lauterach nicht zu stoppen

Details Samstag, 20. April 2024 23:01

AEROCOMPACT SV Satteins erreichte einen 4:0-Erfolg bei Intemann FC Lauterach 1b. Damit wurde SV Satteins der Favoritenrolle vollends gerecht. Das Hinspiel war 6:2 zugunsten des Gasts ausgegangen.

FC Lauterach 1b geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Alem Majetic das schnelle 1:0 für Satteins erzielte. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung von AEROCOMPACT SV Satteins in die Kabine. Kevin Göttfried beförderte das Leder zum 2:0 von SV Satteins über die Linie (65.). Für das 3:0 von Satteins sorgte David Walter, der in Minute 68 zur Stelle war. Simon Morscher stellte schließlich in der 88. Minute den 4:0-Sieg für AEROCOMPACT SV Satteins sicher. Ein starker Auftritt ermöglichte SV Satteins am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Lauterach 1b.

Intemann FC Lauterach 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Abstiegssorgen der Heimmannschaft sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Die Defensive von FC Lauterach 1b muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 42-mal war dies der Fall. Lauterach 1b verbuchte insgesamt zwei Siege, sieben Remis und acht Niederlagen. Nur einmal ging Intemann FC Lauterach 1b in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Satteins konnte sich gegen FC Lauterach 1b auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Die Defensive von AEROCOMPACT SV Satteins (17 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 1. Landesklasse zu bieten hat. Die Saison von SV Satteins verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Satteins nun schon zwölf Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte. AEROCOMPACT SV Satteins scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Nächster Prüfstein für Lauterach 1b ist Cashpoint SCR Altach 1b (Samstag, 15:00 Uhr). SV Satteins misst sich am selben Tag mit Klimatechnik Sparber FC Krumbach (17:00 Uhr).

1. Landesklasse: Intemann FC Lauterach 1b – AEROCOMPACT SV Satteins, 0:4 (0:1)

88 Simon Morscher 0:4

68 David Walter 0:3

65 Kevin Göttfried 0:2

9 Alem Majetic 0:1

