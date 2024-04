Erfolgsserie vonDoren hält auch in Lustenau an

Details Samstag, 20. April 2024 23:02

Mit 1:2 verlor FC Lustenau 1b am vergangenen Samstag zu Hause gegen Fußballclub Doren. Vollends überzeugen konnte FC Doren dabei jedoch nicht.

Das Hinspiel hatte der Spitzenreiter deutlich mit 4:1 für sich entschieden.

Vor dem Seitenwechsel sorgte Kadir Kurt mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für FC Lustenau 1b. Zur Pause war Fußballclub Doren im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Für das 1:1 von FC Lustenau 1b zeichnete Tobias Kohl verantwortlich (57.). Irfan Topal machte in der 77. Minute das 2:1 von FC Doren perfekt. Letzten Endes holte Fußballclub Doren gegen FC Lustenau 1b drei Zähler.

46 Gegentreffer hat FC Lustenau 1b mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der 1. Landesklasse. Mit lediglich neun Zählern aus 17 Partien steht das Heimteam auf dem Abstiegsplatz. In dieser Saison sammelte FC Lustenau 1b bisher drei Siege und kassierte 14 Niederlagen. Vom Glück verfolgt war FC Lustenau 1b in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Nach 17 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für FC Doren 39 Zähler zu Buche. Mit nur 17 Gegentoren stellen die Gäste die sicherste Abwehr der Liga. Mit sieben Siegen in Folge ist Fußballclub Doren so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Während FC Lustenau 1b am kommenden Samstag FC Rotenberg 1b empfängt, bekommt es FC Doren am selben Tag mit IPA SC Tisis zu tun.

1. Landesklasse: FC Lustenau 1b – Fußballclub Doren, 1:2 (0:1)

77 Irfan Topal 1:2

57 Tobias Kohl 1:1

43 Kadir Kurt 0:1

Details

