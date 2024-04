Derbysieg von Krumbach in Rotenberg

Details Dienstag, 23. April 2024 02:03

Zwei Tabellenplätze nach oben ging es für den Klimatechnik Sparber FC Krumbach nach der 17. Runde der 1. Landesklasse. Platz sieben nach einem 1:0 Erfolg beim FC Rotenberg II. Doren hält mit einem 2:1 beim FC Lustenau II die Tabellenführung, Satteins bleibt mit einem 4:0 in Lauterach auf den Fersen. Tisis (5:0 gegen die DSV Juniors) erobert Platz drei, da Au die Partie gegen Bürs wetterbedingt auf 8. Mai 2024, Ankick 18 Uhr, verschieben muss.

Nicht ganz unverdient!

Theresa Wetz, Obfrau Klimatechnik Sparber FC Krumbach: „Nach dem das Spielfeld in Lingenau von freiwilligen Helfern von Schnee befreit wurde, konnte das Derby angepfiffen werden. Unsere Mannschaft begann sehr konzentriert und konnte bereits in der 9. Minute durch Unterkircher Noah mit 0:1 in Führung gehen. Leider musste bereits in der 32. Minute Peter Pascal verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Mit der knappen Führung ging es in die Pause. In der zweiten Halbzeit hatte Rotenberg die besseren Chancen, unsere Mannschaft kämpfte aber als Team und mit Kilian Stockklauser hatten wir einen top Schlussmann. Am Ende sicher ein schmutziger 0:1 Auswärtssieg, aber aufgrund der geschlossenen Mannschaftleistung nicht ganz unverdient.“

Foto: Theresa Wetz

Aufstellung Krumbach:

Stockklauer Kilian, Hartmann Thomas, Bräuer Nino (56. Minute Raid Maxi), Pilgram Andre, Linder Nico (85. Minute – Meusburger Philipp), Kocabay Kürsat, Peter Pascal (32. Minute Österle Simon), Pöll Micha, Unterkicher Noah (56. Minute – Steurer Simon), Bösch Jakob, Wetz Tobias

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.