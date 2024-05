Dominante Vorstellung von FC Doren gegen SC Hohenweiler 72

Details Samstag, 11. Mai 2024 23:03

Am Wochenende zeigte der FC Doren eine beeindruckende Leistung in der 21. Runde der 1. Landesklasse, indem sie den SC Hohenweiler 72 mit einem klaren 4:1 bezwangen. Die Gäste dominierten das Spiel von Anfang an und ließen dem Heimteam kaum Raum zur Entfaltung. Mit einer herausragenden ersten Halbzeit setzten sie die Weichen früh auf Sieg.

Früher Doppelschlag setzt SC Hohenweiler 72 unter Druck

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei FC Doren sofort die Initiative ergriff. Bereits in der 5. Minute gelang Musap Palta nach einer scharf getretenen Ecke der Führungstreffer zum 0:1. Das Tor gab dem Team von FC Doren weiteren Aufwind, und nur fünf Minuten später, in der 10. Minute, baute Thomas Vögel mit einem präzisen Schuss aus 18 Metern die Führung aus. SC Hohenweiler 72 wirkte zu diesem Zeitpunkt sichtlich geschockt und fand keine Mittel, um das schnelle Spiel der Gäste zu unterbinden.

Die Überlegenheit des FC Doren setzte sich fort und fand ihren Höhepunkt kurz vor der Halbzeitpause. In der 40. Minute erzielte René Fechtig nach einer sehenswerten Kombination das 0:3. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging FC Doren in die Halbzeit, während SC Hohenweiler 72 sichtlich demoralisiert wirkte.

Zweite Halbzeit: FC Doren verwaltet, SC Hohenweiler 72 ehrt sich

Die zweite Halbzeit begann weniger ereignisreich, da FC Doren das Spiel kontrollierte und keinen Druck mehr ausübte. In der 56. Minute jedoch schlug Thomas Vögel erneut zu und markierte mit seinem zweiten Tor des Tages das 0:4. Vögel, der bereits in der ersten Halbzeit erfolgreich war, zeigte erneut seine Klasse und seinen Torinstinkt.

SC Hohenweiler 72, trotz des klaren Rückstands, gab nicht auf und kämpfte weiter. Ihre Bemühungen wurden schließlich in der 88. Minute belohnt, als Tobias Lässer nach einem gut ausgeführten Freistoß das Ehrentor zum 1:4 erzielte. Dieser späte Treffer war ein kleiner Lichtblick in einem sonst schwierigen Spiel für SC Hohenweiler 72.

Das Spiel endete mit einem verdienten 4:1 Sieg für FC Doren, die ihre Überlegenheit über die gesamte Spielzeit demonstrierten. SC Hohenweiler 72 muss sich nach dieser Niederlage wieder sammeln und auf die nächsten Spiele vorbereiten, während FC Doren mit Zuversicht in die kommenden Runden geht.

1. Landesklasse: Hohenweiler 72 : FC Doren - 1:4 (0:3)

88 Tobias Lässer 1:4

56 Thomas Vögel 0:4

40 René Fechtig 0:3

10 Thomas Vögel 0:2

5 Musap Palta 0:1

