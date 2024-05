Vier Treffer von Dursun Karatay für Tisis gegen Thüringen!

Details Samstag, 18. Mai 2024 23:43

Ein atemberaubendes Fußballspiel ereignete sich in der 22. Runde der 1. Landesklasse (V), als IPA SC Tisis auf heimischem Boden Farbencenter FC Thüringen mit einem beeindruckenden 6:1 besiegte. Von Anfang bis Ende dominierte IPA SC Tisis das Spielgeschehen, und besonders Dursun Karatay stellte seine Klasse unter Beweis, indem er drei der sechs Tore erzielte.

Ein stürmischer Beginn

Bereits in der ersten Spielminute wurde das Spiel angepfiffen und es dauerte nicht lange, bis die Heimmannschaft ihre Absichten klar machte. Schon in der 5. Minute brachte David Klammer IPA SC Tisis mit einem geschickten Treffer in Führung. Dies setzte den Ton für den Rest der Halbzeit, die von Tisis dominiert wurde. Nur neun Minuten später, in der 14. Minute, erzielte Dursun Karatay sein erstes Tor und verdoppelte die Führung auf 2:0.

Die Mannschaft von IPA SC Tisis zeigte keine Anzeichen einer Verlangsamung. Göktug Kardasoglu fügte in der 30. Minute ein weiteres Tor hinzu, und Dursun Karatay ließ in der 33. Minute mit seinem zweiten Tor des Tages die Fans erneut jubeln. Das Heimteam demonstrierte eine beeindruckende Angriffsleistung, die die Gäste überforderte und kaum Raum zur Entfaltung bot.

Karatays Hattrick und Ehrentreffer von Lampert

Kurz vor der Halbzeitpause schaffte es FC Thüringen, durch Felix Lampert in der 40. Minute auf 4:1 zu verkürzen. Dieses Tor brachte kurzzeitig Hoffnung zurück ins Lager der Gäste. Doch diese Hoffnung wurde nur eine Minute später zunichte gemacht, als Dursun Karatay seinen Hattrick vervollständigte und das Ergebnis auf 5:1 schraubte. Der unermüdliche Stürmer war nicht aufzuhalten und bewies, warum er einer der Schlüsselspieler für IPA SC Tisis ist. Kurz vor dem Pausenpfiff setzte Karatay mit seinem vierten Tor des Tages noch einen drauf, womit es 6:1 stand und eine dominante erste Halbzeit abrundete.

Die zweite Halbzeit bot weniger Tore, aber die Kontrolle über das Spiel blieb fest in den Händen von IPA SC Tisis. Trotz verschiedener Versuche von FC Thüringen, das Blatt zu wenden, blieb die Verteidigung der Heimmannschaft stark und ließ keine weiteren Tore zu. Die Partie endete schließlich mit einem klaren Sieg für IPA SC Tisis, wobei das Spiel mit dem gleichen Stand von 6:1, wie zur Halbzeit, beendet wurde.

Der beeindruckende Sieg unterstreicht die Stärke und das offensive Können von IPA SC Tisis, die sich in dieser Saison als starke Kraft in der Liga behaupten. Dursun Karatay, mit vier Toren der Mann des Spiels, hat einmal mehr seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt und seinem Team zu einem unvergesslichen Sieg verholfen.

1. Landesklasse: SC Tisis : Thüringen - 6:1 (6:1)

45 Dursun Karatay 6:1

41 Dursun Karatay 5:1

40 Felix Lampert 4:1

33 Dursun Karatay 4:0

30 Göktug Kardasoglu 3:0

14 Dursun Karatay 2:0

5 David Klammer 1:0

