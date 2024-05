FC Lustenau II dominiert SC Hohenweiler 72 mit einem klaren 4:0

Details Samstag, 18. Mai 2024 23:42

Im beeindruckenden Spiel der 22. Runde in der 1. Landesklasse standen sich der FC Lustenau 1b und der SC Hohenweiler 72 gegenüber. FC Lustenau 1b zeigte eine herausragende Leistung und sicherte sich einen eindeutigen 4:0 Sieg gegen den Sportclub Hohenweiler 72. Die Heimmannschaft demonstrierte ihre Überlegenheit durch eine Serie schneller und präziser Tore, die alle bereits in der ersten Halbzeit fielen.

Schneller Start für FC Lustenau 1b

Das Spiel begann mit großem Elan, als FC Lustenau 1b bereits in der ersten Spielminute durch einen eindrucksvollen Treffer von Dejan Stanojevic in Führung ging. Dieses frühe Tor setzte den Ton für das restliche Spiel, in dem Lustenau ihre Dominanz klar unter Beweis stellte. Stanojevic, der durch eine hervorragende Kombination seiner Teamkollegen freigespielt wurde, nutzte seine Chance effektiv und brachte das Publikum früh zum Jubeln.

Während SC Hohenweiler 72 versuchte, sich von diesem schnellen Rückschlag zu erholen, verdoppelte FC Lustenau 1b in der 40. Minute ihre Führung. Valentin Beck war der Mann des Moments, der nach einer präzisen Flanke aus dem Mittelfeld den Ball mit einem satten Schuss im Netz unterbrachte. Beck's Tor stärkte die Moral von Lustenau und zeigte die Schwächen in der Verteidigung von Hohenweiler auf.

Ein Torfeuerwerk zum Halbzeitpfiff

Kurz vor der Halbzeitpause zeigte Lustenau, dass ihre Angriffslust noch lange nicht gestillt war. Linus Hämmerle erzielte in der 45. Minute das 3:0, indem er sich geschickt durch die Abwehr von Hohenweiler spielte und den Ball gekonnt im langen Eck platzierte. Nur wenige Momente später, noch immer in der ersten Halbzeit, schlug Ludwig Riedmann zu und markierte das 4:0. Riedmann, der von seinen Mitspielern perfekt in Szene gesetzt wurde, ließ dem Torwart von Hohenweiler keine Chance und schloss die erste Halbzeit mit einem Paukenschlag ab.

Nach der Pause verwaltete FC Lustenau 1b das Spiel geschickt und ließ kaum Chancen für den SC Hohenweiler 72 zu. Die Heimmannschaft kontrollierte das Mittelfeld, verteilte kluge Pässe und hielt den Druck aufrecht, obwohl keine weiteren Tore fielen. Die defensive Stärke von Lustenau war ebenso beeindruckend wie ihre Offensive in der ersten Hälfte.

Als der Schlusspfiff ertönte, stand ein deutliches 4:0 auf der Anzeigetafel. FC Lustenau 1b feierte einen wohlverdienten Sieg, der die Zuschauer mit einer Kombination aus schnellem, präzisem Fußball und effektiver Ausnutzung der Torchancen begeisterte. SC Hohenweiler 72 hingegen musste sich mit einer schweren Niederlage auseinandersetzen, die sie zurück an die Zeichentafel schicken wird, um Verbesserungen vorzunehmen.

1. Landesklasse: FC Lustenau 1b : Hohenweiler 72 - 4:0 (4:0)

47 Ludwig Riedmann 4:0

46 Linus Hämmerle 3:0

40 Valentin Beck 2:0

9 Dejan Stanojevic 1:0

