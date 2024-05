SCR Altach II dreht Spiel gegen Bürs

Details Freitag, 24. Mai 2024 23:16

In einem fesselnden Match der 23. Runde der 1. Landesklasse, das reich an Emotionen und Wendungen war, setzte sich SCR Altach 1b nach einem Rückstand mit 3:1 gegen SK Bürs durch. Der Spielverlauf bot eine spannende Achterbahn der Gefühle, wobei die Heimmannschaft in der zweiten Hälfte eine beeindruckende Leistung zeigte, um einen frühen Rückstand zu überwinden und letztendlich als verdienter Sieger vom Platz zu gehen.

Früher Schock und eine geduldige Aufholjagd

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als SK Bürs durch einen Treffer von Damjan Juric in der 13. Minute in Führung ging. Der Stürmer nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von SCR Altach 1b und schob den Ball geschickt ins Netz, um die Gäste früh im Spiel in Führung zu bringen. Die Heimmannschaft zeigte sich von diesem frühen Rückstand zunächst geschockt, fand jedoch im Laufe der ersten Halbzeit besser ins Spiel, ohne jedoch den Ausgleich erzielen zu können.

Nach der Pause kam SCR Altach 1b mit erneuerter Energie aus der Kabine. Die Wende begann in der 70. Minute, als Jonas Suter zum ersten Mal an diesem Tag zuschlug. Mit einem präzisen Schuss aus der Distanz ließ er dem Torwart von SK Bürs keine Chance und markierte den verdienten Ausgleich. Dieses Tor gab den Hausherren sichtlich Auftrieb, und sie drängten weiter auf die Führung.

Entscheidende Momente in der Schlussphase

Die entscheidenden Momente des Spiels ereigneten sich in den letzten zehn Minuten. In der 80. Minute war es erneut Jonas Suter, der für SCR Altach 1b traf. Mit seinem zweiten Tor des Tages, einem Kopfball nach einer präzise getretenen Ecke, brachte er sein Team erstmals in Führung. Dieser Doppelpack des Stürmers drehte das Spiel komplett und setzte SK Bürs unter enormen Druck.

Als SK Bürs alles nach vorne warf, um doch noch den Ausgleich zu erzielen, nutzte Florian Schönfelder in der 90. Minute einen Konter der Hausherren, um den Sack endgültig zuzumachen. Mit einem gekonnten Schlenzer ins lange Eck stellte er den Endstand von 3:1 her und besiegelte den Sieg für SCR Altach 1b. Die letzten Minuten des Spiels verstrichen ohne größere Aufregung, und als der Schlusspfiff ertönte, kannte der Jubel bei den Spielern und Fans von SCR Altach 1b keine Grenzen mehr.

Dieser Sieg unterstreicht die Moral und den Charakter von SCR Altach 1b, die nach einem schwierigen Start stark zurückkamen und einen wichtigen Sieg erringen konnten. Für SK Bürs hingegen bleibt es eine bittere Niederlage, nachdem man lange geführt hatte und am Ende doch leer ausging.

1. Landesklasse: SCRA 1b : SK Bürs - 3:1 (0:1)

94 Florian Schönfelder 3:1

80 Jonas Suter 2:1

70 Jonas Suter 1:1

13 Damjan Juric 0:1

