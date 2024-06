Satteins hält mit Kantersieg gegen den FC Lustenau Kontakt zur Aufstiegszone!

Details Samstag, 01. Juni 2024 23:13

Im Rahmen der 25. Runde der 1. Landesklasse (V) traf der SV Satteins auf den FC Lustenau 1b. Die Heimmannschaft konnte sich in einem unterhaltsamen Spiel mit 6:2 durchsetzen. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 2:0 und legten in der zweiten Halbzeit nochmal ordentlich nach. Besonders Alem Majetic zeigte sich in Torlaune und war maßgeblich am Sieg seiner Mannschaft beteiligt.

Erste Halbzeit: Satteins legt vor

Mit dem Anpfiff um 17:00 Uhr startete das Spiel zwischen dem SV Satteins und dem FC Lustenau 1b. Die erste spannende Szene ließ jedoch ein wenig auf sich warten. In der 37. Minute war es schließlich soweit: Alem Majetic brachte die Gastgeber mit einem präzisen Schuss in Führung. Satteins hatte nun Oberwasser und drängte auf das zweite Tor.

Kurz vor der Halbzeit, in der 43. Minute, war es dann Baris Sahin, der die Führung auf 2:0 ausbaute. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause. FC Lustenau 1b hatte bis dahin nur wenige Akzente setzen können und musste sich überlegen, wie sie in der zweiten Hälfte wieder ins Spiel finden könnten.

Zweite Halbzeit: Torfestival in Satteins

Die zweite Halbzeit begann turbulent. Bereits in der 47. Minute gelang es Samuel Ruault, den Anschlusstreffer für FC Lustenau 1b zu erzielen und die Hoffnung auf eine Wende keimte auf. Doch diese Hoffnung wurde nur zwei Minuten später durch Alem Majetic zerstört, der mit seinem zweiten Treffer des Tages den alten Zwei-Tore-Abstand wiederherstellte und auf 3:1 erhöhte.

Der SV Satteins ließ sich nun nicht mehr aufhalten. In der 59. Minute trug sich auch Simon Morscher in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 4:1. FC Lustenau 1b schien nun endgültig geschlagen, während die Gastgeber weiter angriffen. Nur sieben Minuten später, in der 66. Minute, war es Benjamin Catakovic, der das 5:1 markierte und somit die Vorentscheidung besiegelte.

Doch auch FC Lustenau 1b zeigte noch einmal Lebenszeichen: In der 68. Minute gelang Klaus Mendes ein weiterer Treffer für die Gäste, die damit auf 5:2 verkürzten. Satteins ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und setzte in der 82. Minute den Schlusspunkt durch Alem Majetic, der damit seinen dritten Treffer des Tages erzielte und das 6:2-Endergebnis besorgte.

Nach 90 Minuten beendete der Schiedsrichter die Partie, die mit einem klaren Sieg für den SV Satteins endete. Mit dieser beeindruckenden Leistung sicherte sich die Heimmannschaft drei wichtige Punkte und konnte die Fans mit einem torreichen Spiel begeistern.

1. Landesklasse: Satteins : FC Lustenau 1b - 6:2 (2:0)

82 Alem Majetic 6:2

68 Klaus Mendes 5:2

66 Benjamin Catakovic 5:1

59 Simon Morscher 4:1

49 Alem Majetic 3:1

47 Samuel Ruault 2:1

43 Baris Sahin 2:0

37 Alem Majetic 1:0

