Au sichert sich mit Sieg in Lauterach den Meistertitel

Der FC Raiffeisen Au setzte sich in einer spannenden Partie der 1. Landesklasse (V) gegen den Intemann FC Lauterach 1b deutlich mit 3:0 durch. Bereits in der Anfangsphase des Spiels zeigten die Gäste ihre Dominanz und ließen dem Heimteam kaum eine Chance. Mit Toren von Jonas Kohler, Jonas Schwarzmann und Mario Hager sicherte sich der FC Au den wohlverdienten Sieg und wichtige drei Punkte.

Blitzstart für FC Raiffeisen Au

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der zweiten Minute brachte Jonas Kohler den FC Raiffeisen Au mit einem schnellen Treffer in Führung. Die frühe Führung setzte die Heimmannschaft, den FC Lauterach 1b, unter Druck und zwang sie dazu, das Spiel von Beginn an offensiv zu gestalten. Trotz einiger Bemühungen konnte die Heimelf jedoch keine nennenswerten Chancen in der ersten Halbzeit herausspielen.

Die Gäste hingegen kontrollierten das Spielgeschehen und ließen den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen. Die Defensive des FC Lauterach 1b hatte alle Hände voll zu tun, um den Angriffen der Au entgegenzuwirken. Die erste Halbzeit verlief ohne weitere Tore, sodass es mit einem Stand von 0:1 in die Pause ging.

Gelb-Rote Karte und weitere Tore für die Gäste

Nach dem Wiederanpfiff dauerte es nicht lange, bis der FC Raiffeisen Au erneut zuschlug. In der 53. Minute erhöhte Jonas Schwarzmann auf 2:0 für die Gäste. Ein weiterer Schlag für den FC Lauterach 1b, der weiterhin Schwierigkeiten hatte, ins Spiel zu finden und der gut organisierten Abwehr der Au kaum etwas entgegensetzen konnte.

Die Situation verschlimmerte sich weiter für die Heimmannschaft, als Leon Subasic in der 64. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Damit mussten die Gastgeber den Rest des Spiels in Unterzahl bestreiten, was ihre ohnehin schwierige Aufgabe noch komplizierter machte.

Nur drei Minuten später, in der 61. Minute, nutzte der FC Raiffeisen Au die numerische Überlegenheit aus und erzielte durch Mario Hager das 3:0. Damit war das Spiel praktisch entschieden, und die Gäste konnten sich in den verbleibenden Minuten auf die Verwaltung ihrer komfortablen Führung konzentrieren.

In der Schlussphase der Partie ließ der FC Raiffeisen Au nichts mehr anbrennen und brachte den verdienten 3:0-Sieg souverän über die Zeit. Der Schlusspfiff in der 90. Minute besiegelte das Endergebnis, und der FC Au konnte drei wichtige Punkte mit nach Hause nehmen.

Für den Intemann FC Lauterach 1b war es ein enttäuschender Nachmittag, an dem sie trotz einiger kämpferischer Ansätze letztlich chancenlos blieben. Der FC Raiffeisen Au hingegen konnte seine gute Form unterstreichen und sich mit einer starken Leistung in der Tabelle weiter nach oben arbeiten.

1. Landesklasse: Lauterach 1b : FC Au - 0:3 (0:1)

61 Mario Hager 0:3

53 Jonas Schwarzmann 0:2

2 Jonas Kohler 0:1

