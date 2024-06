SC Tisis bleibt mit knappem Sieg in Krumbach vorne dran

In einer hart umkämpften Partie in der 25. Runde 1. Landesklasse konnte sich IPA SC Tisis mit einem knappen 1:0-Sieg beim FC Krumbach durchsetzen. Das einzige Tor der Begegnung fiel Sonntagmittag am Beginn der zweiten Halbzeit. Mit dem 18. Saisonsieg bleiben die Gäste in der Tabelle vorne dran.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Schon nach wenigen Minuten war klar, dass beide Teams entschlossen waren, die drei Punkte für sich zu beanspruchen. Krumbach, trainiert von Hans Waldner, agierte mit einer kompakten Defensive und schnellem Umschaltspiel. Das Team von Coach Yildirim Sencelikel setzte hingegen auf Ballbesitz und kontrollierte den Spielfluss.

Die ersten 45 Minuten waren geprägt von vielen Zweikämpfen im Mittelfeld, wobei keine der beiden Mannschaften nennenswerte Torchancen herausspielen konnte. Die Heimischen versuchten immer wieder über die Außenbahnen - durch Jakob Bösch und Ridvan Keskin - zu Chancen zu kommen, während Tisis versuchte, durch die Mitte und mit schnellen Pässen zum Erfolg zu gelangen. Doch beide Abwehrreihen standen sicher und ließen kaum etwas zu, sodass es torlos in die Halbzeitpause ging.

Entscheidung in Minute 48

Kaum war das Spiel wieder angepfiffen, schlugen die Gäste entscheidend zu. In der 48. Minute gelang es Tisis, die Krumbacher Abwehr zu knacken. Ein schneller Angriff über die rechte Seite wurde mit einem präzisen Pass in die Mitte abgeschlossen, wo Lukas Sonderegger frei zum Abschluss kam und den Ball im Netz versenkte. Damit stand es 0:1, sehr zur Freude der mitgereisten Fans.

Nach diesem Tor erhöhten beide Teams den Druck. Krumbach warf alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzielen. Tobias Wetz und Pascal Peter trieben das Spiel immer wieder an, doch die SC-Abwehr, angeführt von Andreas Bayr und Murat Simsek, hielt stand. Auch Torhüter Uluhan Arslan erwies sich als sicherer Rückhalt und vereitelte einige gefährliche Abschlüsse der Krumbacher.

Auf der anderen Seite versuchte Tisis, durch Konterangriffe das Spiel endgültig zu entscheiden. Doch auch die Krumbacher Defensive, mit Kilian Stockklauser im Tor, ließ keinen weiteren Treffer zu. Trotz aller Bemühungen und einiger spannender Szenen auf beiden Seiten, brachten die Gäste die hauchdünne Führung ins Ziel. Als der Schiedsrichter Crnkic das Spiel nach 90 Minuten abpfiff, durften sich die Gäste über einen knappen, aber ungemein wichtigen Sieg freuen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Julian Kerschbaumer (2715 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Julian Kerschbaumer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.