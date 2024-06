Coach von Doren nach Sieg in Altach: „Das wird ein absolutes Herzschlagfinale!“

Details Sonntag, 02. Juni 2024 13:54

Der FC Doren sicherte sich mit einem überzeugenden 5:1-Sieg gegen die zweite Mannschaft von SCR Altach drei wichtige Punkte in der 1. Landesklasse. Bereits in den ersten Minuten setzte der FC Doren ein klares Zeichen und dominierte das Spiel über die gesamte Spielzeit. Trotz eines kurzen Aufbäumens von Altach 1b blieb Doren stets die spielbestimmende Mannschaft und konnte den Sieg souverän nach Hause bringen.

Günther Riedesser, Trainer FC Doren: „Am Samstag, dem 1. Juni 2024, hatten wir das Spiel gegen die dritte Garnitur des SC Rheindorf Altach. Das 1b Team war in der Rückrunde mit das beste Team der 1. Landesklasse. Sie hatten gleich viele Punkte wie wir im Frühjahr gesammelt und so wussten wir, dass es ein sehr schweres Auswärtsspiel werden würde. Durch die englische Woche hatten sie am Dienstag ein Spiel gegen Eugen & Emma 1b, welches sie überraschend hoch mit 1:4 verloren hatten. Wir spielten am Mittwoch im absoluten Topspiel gegen Satteins, wo wir hochverdient das Spiel mit 2:1 für uns entscheiden konnten.

Die Ausgangslage war von Beginn an klar: Wir mussten dieses Spiel in Altach gewinnen. Und so gingen wir auch in diese Partie. Wir zogen ab der 1. Sekunde unser Pressingspiel auf und drängten den Gegner in die eigene Hälfte. Und so gingen wir dann auch in der 7. Minute in Führung. Toller Pass von Kadir Kurt in die Schnittstelle der gegnerischen Abwehr und Thomas Vögel erzielte den Führungstreffer zum 1:0 für Doren. Wir waren in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft und wir ließen Ball und Gegner laufen. Dennoch schlichen sich zwischenzeitlich einige Abspielfehler im Spielaufbau ein. Aber der Gegner hatte bis auf einen Torschuss gar keine zwingende Torchance. So ging es dann mit 1 zu 0 in die Pause.

Und in der zweiten Halbzeit ging es gleich munter los: In der 48. Minute erzielte Thomas Vögel seinen zweiten Treffer. Wir hatten alles im Griff, aber in der 55. Minute machten wir ein völlig unnötiges Foul im 16er und es gab Strafstoß. Yunus Bal ließ sich nicht zweimal bitten und erzielte aus dem Nichts den Anschlusstreffer. Zwei Minuten später erzielte Kadir KURT per Freistoß das 3:1 und Thomas Vögel schoss vier Minuten später das 4:1 für den FC Doren. Und in der 71. Minute erzielten wir noch das 5:1. Dies war dann auch der Endstand in dieser Partie.

Ein absolut hochverdienter Sieg gegen einen guten Gegner! Wir haben in diesem Match wieder gezeigt, dass wir absolut zu Recht dort oben in der Tabelle stehen. Es war ein toller Auftritt meiner Mannschaft. Jetzt müssen wir am kommenden Samstag, 8. Juni 2024 um 17:00 Uhr im Heimspiel gegen die SPG EGG/Andelsbuch 1b nochmals nachlegen. Zeitgleich findet das Spitzenspiel SC Tisis gegen SV Satteins statt. Dann werden wir sehen, wer neben dem FC AU aufsteigt. An dieser Stelle herzliche Gratulation an den FC AU. Sie haben es absolut verdient, aufzusteigen. Wir hoffen, dass wir es ebenfalls schaffen. Das wird ein absolutes Herzschlagfinale!“

1. Landesklasse: SCRA 1b : FC Doren - 1:5 (0:1)

71 Eigentor durch Lukas Monz 1:5

61 Thomas Vögel 1:4

57 Kadir Kurt 1:3

55 Yunus Bal 1:2

48 Thomas Vögel 0:2

7 Thomas Vögel 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.