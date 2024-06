Theresa Wetz analysiert Krumbachs Heimniederlage gegen Tisis!

Details Montag, 03. Juni 2024 23:37

In einer hart umkämpften Partie in der 1. Landesklasse (V) konnte sich IPA SC Tisis mit einem knappen 1:0-Sieg gegen FC Krumbach durchsetzen. Das einzige Tor der Begegnung fiel in der zweiten Halbzeit und sorgte für die Entscheidung in einem von Taktik und Kampf geprägten Spiel. Die Zuschauer im Dorfstadion erlebten ein Duell, das erst in der 48. Minute entschieden wurde.

Theresa Wetz, Obfrau FC Krumbach: „0:1 Heimniederlage gegen den SC Tisis! Jedes Wochenende der gleiche Ablauf, wir spielen mit, verwandeln unsere Chancen nicht und verlieren mit einem Tor Unterschied. Nach dem ersten Weckruf von Tisis in der 1. Minute hatte unsere Mannschaft die besseren Chancen durch Kürsat, Ridvan, Nico und Jakob B. Danach konnte sich unsere Nr. 1 zweimal auszeichnen und so ging es mit dem 0:0 in die Pause. Kurz nach dem Pausenpfiff erzielte Tisis die 0:1 Führung. Danach waren wir dem SC-Tisis mindestens ebenbürtig und hatten noch zahlreiche Torchancen, aber das Runde wollte einfach nicht in das Eckige! Es war die siebte Niederlage in Folge. Was man unserer Mannschaft zugutehalten muss, ist, dass der Kampfgeist stimmt, leider ist das zurzeit zu wenig. Jetzt haben wir noch zwei Möglichkeiten. Im Nachtrag gegen den Tabellenletzten FC-Lustenau 1b und den schon fixen Meister FC-Au. Unser Motto: Die Hoffnung stirbt zuletzt!“

Yildirm Sencelikel, Trainer SC Tisis: "Im Aufstiegskampf in der 1. Landesklasse geht es in der letzten Runde nochmals so richtig zur Sache. SC Tisis spielt zuhause im direkten Duell gegen SV Satteins am Samstag um 17 Uhr. Zeitgleich spielt FC Doren ebenfalls zuhause gegen die SPG Egg/Andelsbuch 1b. Einzig alleine hat es der Sportclub aus Feldkirch in der eigenen Hand. Gewinnen die Schwarz Gelben, stehen sie als Aufsteiger fest. Doren muss hoffen, dass der SC Tisis im letzten Spiel noch patzt, damit sie mit einem Sieg aufsteigen können. Satteins muss auch selber gewinnen und hoffen, dass FC Doren zuhause patzt.

Zusammenfassend gilbt es folgende Szenarien:

Sieg Tisis / Sieg Doren - Aufsteiger SC TISIS

Sieg Satteins / Sieg Doren - Aufsteiger FC DOREN

Sieg Satteins / Punkteverlust Doren - Aufsteiger SV SATTEINS

Beide Spiele unentschieden - Aufsteiger SC TISIS

Tisis - Satteins Unentschieden / Sieg Doren - Aufsteiger FC DOREN

Tisis - Satteins Unentschieden / Niederlage Doren - Aufsteiger SV SATTEINS

1. Landesklasse: FC Krumbach : SC Tisis - 0:1 (0:0)

47 Lukas Sonderegger 0:1

