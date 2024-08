FC Nüziders deklassiert DSV Juniors mit 9:0

Details Sonntag, 11. August 2024 00:51

Der FC Nüziders sorgte in der 1. Runde der 1. Landesklasse für ein beeindruckendes Statement, indem sie die DSV Juniors mit einem unglaublichen 9:0-Sieg nach Hause schickten. Bereits zur Halbzeit lag das Team von Autohaus Rudi Lins FC Nüziders mit 4:0 in Führung und setzte in der zweiten Hälfte seinen dominanten Auftritt fort. Ein herausragender Benjamin Dür und ein dreifacher Pascal Draxler führten die Gastgeber zum Kantersieg.

Blitzstart und frühe Tore

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als der FC Nüziders bereits in der vierten Minute in Führung ging. Jakob Leoveanu erzielte das 1:0, was den Beginn eines denkwürdigen Nachmittags markierte. Nur drei Minuten später, in der siebten Minute, war es erneut Leoveanu, der den Ball im Netz unterbrachte und auf 2:0 erhöhte. Die DSV Juniors hatten kaum Zeit, sich von diesem frühen Rückstand zu erholen, als Benjamin Dür in der neunten Minute das 3:0 erzielte und damit die Weichen für einen klaren Sieg stellte.

Die Offensive von Nüziders war nicht zu stoppen und in der 19. Minute traf Benjamin Dür erneut, um das 4:0 zu markieren. Die erste Halbzeit war damit eine Demonstration der Stärke und Effektivität des FC Nüziders, während die DSV Juniors Schwierigkeiten hatten, ins Spiel zu finden und nennenswerte Chancen zu kreieren.

Torflut auch in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause machten die Gastgeber dort weiter, wo sie aufgehört hatten. Pascal Draxler erhöhte in der 50. Minute auf 5:0 und setzte somit ein weiteres Zeichen der Überlegenheit des FC Nüziders. Nur sechs Minuten später, in der 56. Minute, war es erneut Draxler, der das halbe Dutzend voll machte und das 6:0 erzielte.

Die DSV Juniors schienen komplett überfordert mit dem Tempo und der Präzision der Nüziders-Offensive. In der 80. Minute war es wieder Pascal Draxler, der mit seinem dritten Treffer des Tages das 7:0 erzielte und damit einen Hattrick perfekt machte. Doch der Torhunger des FC Nüziders war noch nicht gestillt.

In der 86. Minute erzielte Laurin Piccolruaz das 8:0, was den DSV Juniors endgültig den Zahn zog. Den Schlusspunkt setzte Benjamin Dür in der 90. Minute, als er mit seinem dritten Treffer des Spiels das 9:0 markierte und somit den Endstand besiegelte. Kurz danach ertönte der Schlusspfiff und das Spiel endete mit einem überwältigenden Sieg für den FC Nüziders.

Die DSV Juniors hatten an diesem Tag nichts entgegenzusetzen und wurden regelrecht überrannt. Der FC Nüziders zeigte sich in beeindruckender Form und setzte mit diesem deutlichen Sieg ein klares Zeichen in der 1. Landesklasse.

1. Landesklasse: FC Nüziders : DSV Juniors - 9:0 (4:0)

90 Benjamin Dür 9:0

86 Laurin Piccolruaz 8:0

80 Pascal Draxler 7:0

56 Pascal Draxler 6:0

50 Pascal Draxler 5:0

19 Benjamin Dür 4:0

9 Benjamin Dür 3:0

7 Jakob Leoveanu 2:0

4 Jakob Leoveanu 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.