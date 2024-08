Perfekter Start von Brederis gegen die SW Bregenz Amateure in die neue Saison!

Details Dienstag, 13. August 2024 00:53

Normalerweise genügt ein 6:0 im ersten Spiel der Saison um die Tabellenführung zu übernehmen. Dem Metzler Werkzeuge SK Brederis ist so ein Kantersieg in der 1. Runde der Meisterschaft der 1. Landesklasse 2024/25 gegen die SW Bregenz Amateure gelungen. Der FC Nüziders konnte allerdings gegen die DSV Juniors mit 9:0 gewinnen und steht deswegen ganz oben.

Frühe Führung durch Laurenz Marte

Andreas Soltwedel, Obmann Metzler Werkzeuge SK Brederis: „Am ersten Spieltag der Saison 2024/2025 empfing der SK Brederis die Gäste des SW Bregenz Amateure. Nachdem die ersten 10 Minuten ausgeglichen verliefen, war hier dann doch schnell klar, wer das Spiel dominierte. Unsere Jungs spielten gut nach vorne und konnten sich schon in der 13. Minute mit einem Strafstoß belohnen. Dieser wurde ohne Probleme von Laurenz Marte verwandelt.

In weiterer Folge konnten sich einige weitere Chancen herausgespielt werden, welche aber ohne Torerfolg blieben. So dauerte es bis zur 33. Spielminute bis Semih Demirel auf 2:0 und in der 42. Tamer Özcan auf 3:0 erhöhen konnte. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Pause.

Zur zweiten Halbzeit wechselte der Trainer von SW Bregenz gleich vier Spieler aus und hoffte auf eine Wende im Spielverlauf. Aber es blieb alles wie gehabt, das Spiel machte heute nur der SK Brederis. In der 54. Minute erzielte Laurenz Marte sein zweites Tor und nur 6 Minuten konnte Viktor Matt per Kopf auf 5:0 erhöhen. Für den Endstand sorgte der in der 80. Minute eingewechselte Kubilay Karatay, welcher sich 8 Minuten nach seiner Einwechslung durchsetzen konnte und zum 6:0 einnetzte.

Nächste Woche Samstag müssen unsere Jungs um 17:00 Uhr, auswärts beim SC Mühlebach ran. Dann heißt es wieder voller Fokus auf die nächsten 3 Punkte!“

1. Landesklasse: SK Brederis : SW Bregenz Amateure - 6:0 (3:0)

86 Kubilay Karatay 6:0

60 Viktor Matt 5:0

54 Laurenz Marte 4:0

42 Tamer Özcan 3:0

33 Semih Demirel 2:0

13 Laurenz Marte 1:0

