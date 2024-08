Altach II auch in der zweiten Partie gegen Gaissau siegreich!

Details Freitag, 16. August 2024 23:27

Auftakt zur zweiten Runde der 1. Landesklasse zwischen zwei Mannschaften die in Runde eins einen Dreier landen konnten. SCR Altach II gegen den SV Gaissau lief lange Zeit recht ausgeglichen, ein Hammer ins Kreuzeck brachte Altach aber mit 2:0 in Führung. Am Ende 3:1 für Altach II in einer interessanten Partie.

Starker Auftakt für Altach

Von Beginn an zeigte sich SCR Altach 1b in guter Form und setzte die Gäste aus Gaissau früh unter Druck. Bereits in der 15. Minute gelang es Nils Thalmann, die Heimmannschaft in Führung zu bringen. Mit einem gezielten Schuss ließ er dem Gästetorhüter keine Chance und markierte das 1:0 für Altach. Dieser frühe Treffer gab dem Team von Altach sichtlich Aufwind und sie dominierten das Spielgeschehen.

Die erste Halbzeit verlief weiterhin zu Gunsten der Gastgeber. SV Gaissau hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und konnte keine nennenswerten Akzente setzen. Altach nutzte ihre Ballbesitzphasen clever und ließ den Ball gut durch die eigenen Reihen laufen, ohne jedoch weitere Tore vor der Halbzeitpause zu erzielen. Somit ging es mit einer 1:0-Führung für SCR Altach 1b in die Kabinen.

Entscheidende zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel knüpfte Altach nahtlos an ihre Leistung aus der ersten Halbzeit an. In der 58. Minute erhöhte Keyan Mikail Berkin Yilmaz auf 2:0. Ein schneller Angriff und ein präziser Abschluss brachten die Gastgeber in eine komfortable Führung. SV Gaissau fand kaum Mittel gegen die gut organisierte Defensive der Heimmannschaft und musste weiterhin um Anschluss bemüht sein.

Die Bemühungen der Gäste zahlten sich schließlich in der 75. Minute aus, als Frederik Meier den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte. Ein kleiner Hoffnungsschimmer für Gaissau, die nun auf den Ausgleich drängten. Doch Altach ließ sich davon nicht beirren und spielte weiterhin konzentriert und souverän.

In der Schlussphase der Partie gelang es Altach, den Sack endgültig zuzumachen. Max Fleisch sorgte in der 90. Minute mit einem weiteren Treffer für die Entscheidung. Sein Tor zum 3:1 besiegelte den verdienten Sieg für SCR Altach 1b. Die siebenminütige Nachspielzeit änderte nichts mehr am Ergebnis, und die Partie endete mit einem 3:1-Erfolg für die Gastgeber.

Mit diesem Sieg sammelte SCR Altach 1b wichtige Punkte in der 1. Landesklasse (V) und zeigte, dass sie in dieser Saison eine ernstzunehmende Kraft sind. SV Gaissau hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu formieren und auf die kommenden Aufgaben konzentrieren.

Marko Fischer, Trainer SV Gaissau: „Die ersten fünfzehn Minuten waren wir nicht wach. Die 1:0 Führung der Heimelf war bis dahin verdient. Ab der 20. Minute drückten wir bis zur Halbzeit auf den Ausgleich und hatten zwei Riesenchancen, die wir nicht nutzten. Die zweite Halbzeit war ausgeglichen, bis Keyan Mikail Berkin Yilmaz aus gut 20 bis 25 Metern einen Sonntagsschuss ins Kreuzeck nagelte. Danach gab es noch einen Elfmeter für uns, der uns wieder ran brachte. Nachdem wir alles nach vorne warfen, bekamen wie in der 96. noch das 3:1 von Altach!

1. Landesklasse: SCRA 1b : Gaissau - 3:1 (1:0)

96 Max Fleisch 3:1

75 Frederik Meier 2:1

58 Keyan Mikail Berkin Yilmaz 2:0

15 Nils Thalmann 1:0

