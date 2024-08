Spannendes Duell: SC Tisis siegt knapp gegen SC Hohenweiler 72

Details Montag, 19. August 2024 15:18

In einem packenden Spiel der 1. Landesklasse (V) setzten sich die Gäste vom SC Tisis mit einem knappen 3:2 gegen den Sportclub Hohenweiler 72 durch. Das Spiel, das bis zur letzten Minute umkämpft war, bot den Zuschauern zahlreiche Höhepunkte und Tore. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen der Torschützen Cem Zengin, Filip Brajkovic, Berkan Acar und Görkem Genc, die das Spiel mit ihren Treffern prägten.

Starker Auftakt der Gäste

Schon früh in der Partie zeigte sich der SC Tisis in Torlaune. In der 13. Minute brachte Filip Brajkovic die Gäste mit 0:1 in Führung. Nur acht Minuten später, in der 21. Minute, war es erneut Brajkovic, der mit einem Alleingang und einem schönen Abschluss auf 0:2 erhöhte. Die frühe Führung schien den SC Hohenweiler 72 zunächst aus dem Konzept zu bringen, was sich auch in den Kommentaren widerspiegelte: "Bis jetzt hat Hohenweiler keinen Zugriff".

Doch die Hausherren ließen sich nicht unterkriegen und arbeiteten sich zurück ins Spiel. In der 32. Minute erzielte Görkem Genc nach einem Distanzschuss den Anschlusstreffer zum 1:2. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause, nachdem Hohenweiler kurz vor dem Pausenpfiff noch eine Ecke herausgeholt hatte.

Ausgleich und Entscheidung in letzter Minute

Nach der Pause kam der SC Hohenweiler 72 besser ins Spiel. In der 54. Minute war es Berkan Acar, der mit einem schönen Spielzug den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Die Partie war wieder völlig offen, und beide Teams suchten nach der erneuten Führung. Ein Freistoß von Hohenweiler in der 70. Minute brachte jedoch keinen Erfolg, was prompt mit dem Kommentar "Was ein schlechter Freistoß" quittiert wurde.

In der Schlussphase wurde es dramatisch. In der 88. Minute gelang Cem Zengin der entscheidende Treffer zum 2:3 für den SC Tisis. Der Torschütze selbst konnte kaum fassen, wie dieser Ball den Weg ins Tor fand. In den letzten Minuten der Nachspielzeit versuchte der SC Hohenweiler 72 noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch trotz einer letzten Chance und einer kurzen Verletzungsunterbrechung blieb es beim knappen Sieg für die Gäste.

Mit diesem spannenden 3:2-Sieg nimmt der SC Tisis drei wichtige Punkte aus der zweiten Runde der 1. Landesklasse (V) mit. Beide Teams zeigten eine engagierte Leistung und sorgten für ein sehenswertes Fußballspiel.

1. Landesklasse: Hohenweiler 72 : SC Tisis - 2:3 (1:2)

88 Cem Zengin 2:3

54 Berkan Acar 2:2

32 Görkem Genc 1:2

21 Filip Brajkovic 0:2

13 Filip Brajkovic 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.