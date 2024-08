SPG Hochmontafon 1b fegt SW Bregenz Amateure mit 6:2 vom Platz

Details Montag, 19. August 2024 15:19

In einem hochintensiven Spiel der 1. Landesklasse (V) setzte sich SPG Hochmontafon 1b klar mit 6:2 gegen die SW Bregenz Amateure durch. Besonders beeindruckend war die erste Halbzeit, in der die Gäste fünf Tore erzielten und somit früh den Grundstein für ihren Sieg legten. Trotz einer besseren zweiten Halbzeit und zwei Toren der Bregenzer, blieb der Ausgang der Partie eindeutig.

Frühe Dominanz der Gäste

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für SPG Hochmontafon 1b. Bereits in der ersten Minute traf Kevin Tschofen zum 1:0 und stellte damit die Weichen früh auf Sieg. Nur sieben Minuten später legte Florian Netzer nach und erhöhte auf 2:0, wodurch die Gäste ihre Überlegenheit eindrucksvoll unter Beweis stellten.

Der Torhunger von SPG Hochmontafon 1b war damit jedoch noch lange nicht gestillt. In der 17. Minute traf Luca Durig zum 3:0 und brachte die Heim-Mannschaft weiter in Bedrängnis. Nur zwei Minuten später war es erneut Philipp Fitz, der auf 4:0 erhöhte. Die Defensive der SW Bregenz Amateure schien völlig überfordert und konnte den Offensivdrang der Gäste nicht stoppen.

In der 22. Minute war es wieder Philipp Fitz, der zum zweiten Mal in diesem Spiel traf und den Halbzeitstand von 5:0 herstellte. Mit einer derart deutlichen Führung im Rücken konnten die Gäste entspannt in die Pause gehen, während bei den SW Bregenz Amateuren Ratlosigkeit herrschte.

Aufbäumen der Bregenzer und turbulente Schlussphase

Nach der Pause zeigten die SW Bregenz Amateure eine verbesserte Leistung. In der 51. Minute erzielte Lukas Feuersinger das erste Tor für die Gastgeber und verkürzte auf 1:5. Doch die Freude währte nur kurz, denn nur fünf Minuten später stellte Philipp Fitz mit seinem dritten Treffer den alten Abstand wieder her und erhöhte auf 6:1 für SPG Hochmontafon 1b.

In der 63. Minute sah Peter Wallner von den Gästen die Rote Karte, was den SW Bregenz Amateuren einen kleinen Hoffnungsschimmer gab, vielleicht noch einmal ins Spiel zurückzukommen. Doch trotz Überzahl gelang es den Gastgebern nicht, das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen.

In der 81. Minute erzielte Saman Al-Mindawi schließlich das zweite Tor für die SW Bregenz Amateure und verkürzte auf 2:6. Doch dieser Treffer war lediglich Ergebniskosmetik, denn die Gäste ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen.

Kurz vor Schluss, in der 89. Minute, sah Santino Brzaj von den Bregenzern die Gelb/Rote Karte, was die Bemühungen der Gastgeber weiter schwächte. Das Spiel endete schließlich mit einem klaren 6:2-Sieg für SPG Hochmontafon 1b.

Insgesamt zeigte SPG Hochmontafon 1b eine beeindruckende Leistung und ließ den SW Bregenz Amateuren keine Chance. Besonders Philipp Fitz war mit seinen drei Treffern der Mann des Spiels. Die Gäste nehmen damit wichtige Punkte mit und festigen ihre Position in der 1. Landesklasse (V).

1. Landesklasse: SW Bregenz Amateure : Hochmontafon 1b - 2:6 (0:5)

81 Saman Al-Mindawi 2:6

56 Philipp Fitz 1:6

51 Lukas Feuersinger 1:5

22 Philipp Fitz 0:5

19 Philipp Fitz 0:4

17 Luca Durig 0:3

8 Florian Netzer 0:2

1 Kevin Tschofen 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.