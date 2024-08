Klarer Erfolg von Brederis gegen Egg/Andelsbuch II

Details Sonntag, 25. August 2024 01:13

In einer spektakulären Partie der 1. Landesklasse (V) setzte sich der SK Brederis mit einem beeindruckenden 6:2 gegen die SPG Egg/Andelsbuch 1b durch. Nach einem ausgeglichenen ersten Durchgang, in dem es mit 1:1 in die Halbzeitpause ging, drehten die Gastgeber in der zweiten Halbzeit mächtig auf und sicherten sich am Ende einen verdienten Heimsieg.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Der Auftakt des Spiels verlief furios für die Gäste aus Egg/Andelsbuch. Bereits in der 2. Minute gelang Marlon Schoffen das 1:0 für Egg/Andelsbuch 1b. Ein schneller Angriff über die Flügel führte zu einer präzisen Hereingabe, die Schoffen souverän verwandelte. Die frühe Führung setzte die Gastgeber unter Zugzwang, die sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen ließen und zunehmend das Spiel kontrollierten.

Es dauerte bis zur 38. Minute, als Laurenz Marte den Ausgleich für den SK Brederis erzielte. Nach einer gelungenen Kombination im Mittelfeld wurde Marte im Strafraum bedient und schloss kaltschnäuzig ab. Mit dem 1:1 ging es schließlich in die Halbzeitpause. Beide Mannschaften zeigten sich kämpferisch und lieferten sich intensive Zweikämpfe, jedoch ohne weitere Tore im ersten Durchgang.

Brederis dreht auf und sichert den Sieg

Die zweite Halbzeit begann erneut vielversprechend für die Gastgeber. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff war es erneut Laurenz Marte, der die Führung für den SK Brederis erzielte. Marte setzte sich in der 47. Minute im Strafraum durch und brachte sein Team mit 2:1 in Führung. Doch die Gäste gaben nicht auf und erzielten in der 58. Minute durch Marco Kalmbach den erneuten Ausgleich zum 2:2.

Der SK Brederis ließ sich davon jedoch nicht beirren und antwortete prompt. In der 65. Minute war es Tamer Özcan, der die Hausherren erneut in Führung brachte. Özcan nutzte eine Unachtsamkeit in der Gästeabwehr und schob den Ball zum 3:2 ein. Nur sieben Minuten später erhöhte Fabian Hartmann auf 4:2, nachdem er eine präzise Flanke im Strafraum verwandelte.

In der Schlussphase des Spiels zeigte Adriano Sommergut seine Klasse und machte mit einem Doppelpack alles klar. In der 74. Minute erzielte Sommergut das 5:2 und nur drei Minuten später legte er mit seinem zweiten Treffer des Abends zum 6:2 nach. Sommergut profitierte jeweils von der nun offen stehenden Defensive der Gäste und zeigte sich vor dem Tor eiskalt.

Mit diesem souveränen Heimsieg sicherte sich der SK Brederis wichtige Punkte in der 1. Landesklasse (V) und setzte ein deutliches Ausrufezeichen. Die Gäste aus Egg/Andelsbuch 1b konnten nur in der ersten Halbzeit mithalten und mussten sich am Ende deutlich geschlagen geben.

1. Landesklasse: SK Brederis : Egg/Andelsbuch 1b - 6:2 (1:1)

77 Adriano Sommergut 6:2

74 Adriano Sommergut 5:2

72 Fabian Hartmann 4:2

65 Tamer Özcan 3:2

58 Marco Kalmbach 2:2

47 Laurenz Marte 2:1

38 Laurenz Marte 1:1

2 Marlon Schoffen 0:1

Details

