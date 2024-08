DSV Juniors triumphieren über Satteins mit 4:1

Details Montag, 26. August 2024 22:59

In einem spannenden Spiel der 1. Landesklasse (V) setzten sich die DSV Juniors überzeugend gegen den SV Satteins durch. Die Begegnung, die mit einem 4:1-Erfolg für die Juniors endete, bot zahlreiche Höhepunkte und interessante Wendungen. Besonders in der zweiten Halbzeit dominierten die Gastgeber das Geschehen auf dem Platz und sicherten sich so den verdienten Sieg.

Frühe Führung und rascher Ausgleich

Schon früh in der Partie gingen die EMMA & EUGEN DSV Juniors in Führung. In der 27. Minute erzielte Ilker Bayram das 1:0 für die Gastgeber. Ein präziser Schuss ließ dem Torhüter des SV Satteins keine Chance und brachte die Heimmannschaft auf die Siegerstraße. Doch die Freude über die Führung sollte nicht lange währen. Kurz vor dem Pausenpfiff, in der 44. Minute, gelang Alem Majetic der Ausgleichstreffer für die Gäste. Ein gut platzierter Schuss sorgte für das 1:1 und ließ die Anhänger des SV Satteins jubeln.

Die Juniors ließen sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und schlugen nur eine Minute später zurück. In der 45. Minute war es Samuel Anton, der für das 2:1 sorgte und seine Mannschaft erneut in Führung brachte. Mit diesem knappen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Entscheidende zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel waren die DSV Juniors darauf bedacht, ihre Führung weiter auszubauen. Bereits in der 53. Minute gelang es David Kirchmair, das 3:1 zu erzielen. Ein gut herausgespielter Angriff endete mit einem platzierten Schuss, der den gegnerischen Torhüter erneut bezwang. Dieser Treffer gab den Gastgebern zusätzliche Sicherheit und sie kontrollierten fortan das Spielgeschehen.

Der SV Satteins versuchte zwar, sich gegen die drohende Niederlage zu wehren, fand jedoch kein Mittel gegen die gut organisierte Defensive der Juniors. Die Hausherren hingegen spielten weiterhin munter nach vorne und wurden kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit ein weiteres Mal belohnt. In der 90. Minute sorgte Rafi Can Esen für den Schlusspunkt. Mit seinem Treffer zum 4:1 stellte er den Endstand her und besiegelte den verdienten Sieg der EMMA & EUGEN DSV Juniors.

In den letzten Minuten der Partie passierte nicht mehr viel und so endete das Spiel nach insgesamt 92 Minuten Spielzeit mit einem klaren 4:1-Erfolg für die DSV Juniors. Die Mannschaft von Trainer konnte damit drei wichtige Punkte in der 3. Runde der 1. Landesklasse (V) einfahren und zeigte eine überzeugende Leistung vor heimischem Publikum.

Der klare Sieg der DSV Juniors gegen den SV Satteins war das Resultat einer geschlossenen Mannschaftsleistung, bei der die Gastgeber sowohl in der Defensive als auch in der Offensive überzeugten. Mit diesem Erfolg untermauern die Juniors ihre Ambitionen in der Liga und können mit Selbstvertrauen in die kommenden Partien gehen.

1. Landesklasse: DSV Juniors : Satteins - 4:1 (2:1)

91 Rafi Can Esen 4:1

53 David Kirchmair 3:1

46 Samuel Anton 2:1

44 Alem Majetic 1:1

27 Ilker Bayram 1:0

