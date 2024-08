Heißes Duell zwischen Tisis und den SW Bregenz Amateuren

Details Montag, 26. August 2024 23:00

In einem mitreißenden Spiel der 1. Landesklasse (V) konnte der SC Tisis die SW Bregenz Amateure mit einem knappen 3:2-Sieg besiegen. Die Partie war geprägt von vielen Toren und spannenden Momenten, die das Publikum bis zur letzten Minute in Atem hielten. Dabei gelang es den Gastgebern, zwei Mal einen Rückstand aufzuholen und in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer zu erzielen.

Erster Durchgang: Schlagabtausch mit offenem Ausgang

Das Spiel startete schwungvoll, und schon in der 15. Minute konnten die Gäste aus Bregenz den ersten Treffer des Tages verbuchen. Edon Gjeli setzte sich durch und brachte die SW Bregenz Amateure mit 1:0 in Führung. Ein vielversprechender Beginn für die Gäste, die daraufhin versuchten, die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen.

Doch der SC Tisis ließ sich von dem frühen Rückstand nicht entmutigen und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 28. Minute erzielte Mojib Nezami den Ausgleichstreffer zum 1:1 und brachte die Gastgeber damit wieder zurück ins Spiel. Dieser Treffer verlieh dem SC Tisis neuen Schwung, und sie drängten weiter auf das Tor der Gäste.

Kurz vor der Halbzeitpause gelang es den Gastgebern dann, das Spiel zu drehen. David Klammer traf in der 44. Minute zum 2:1 für den SC Tisis und brachte sein Team damit in eine komfortable Ausgangsposition für die zweite Halbzeit. Mit diesem Spielstand ging es in die Kabinen, und die Zuschauer konnten sich auf eine spannende zweite Hälfte freuen.

Zweite Halbzeit: Spannung bis zum Abpfiff

Nach der Halbzeitpause kamen beide Teams motiviert zurück aufs Spielfeld. Die Gäste aus Bregenz drängten auf den Ausgleich, während der SC Tisis versuchte, die Führung weiter auszubauen. Es entwickelte sich ein intensives und spannendes Spiel, bei dem beide Mannschaften ihre Chancen hatten.

In der 84. Minute gelang den SW Bregenz Amateuren schließlich der verdiente Ausgleichstreffer. Furkan Özbek traf zum 2:2 und sorgte damit für einen offenen Schlagabtausch in den letzten Minuten des Spiels. Beide Teams wollten den Sieg und gaben alles, um den entscheidenden Treffer zu erzielen.

Als die reguläre Spielzeit fast vorbei war und die Nachspielzeit begann, sah es bereits nach einem Unentschieden aus. Doch der SC Tisis hatte das letzte Wort. In der 90. Minute erzielte Emirhan Bas den umjubelten Siegtreffer zum 3:2 für die Gastgeber. Dieses Tor brachte das Stadion zum Beben und sicherte dem SC Tisis drei wichtige Punkte in der 1. Landesklasse (V).

Nach insgesamt 93 Minuten endete die Partie mit einem 3:2-Sieg für den SC Tisis. Die Mannschaft zeigte eine beeindruckende Moral und Kampfgeist, um zwei Mal einen Rückstand aufzuholen und am Ende als Sieger vom Platz zu gehen. Die SW Bregenz Amateure hingegen müssen sich trotz einer starken Leistung mit der knappen Niederlage abfinden.

Das Spiel bot alles, was das Fußballherz begehrt: frühe Tore, spannende Wendungen und einen dramatischen Siegtreffer in der Nachspielzeit. Beide Mannschaften zeigten eine beeindruckende Leistung, und die Zuschauer wurden für ihr Kommen mit einem packenden Spiel belohnt.

1. Landesklasse: SC Tisis : SW Bregenz Amateure - 3:2 (2:1)

92 Emirhan Bas 3:2

84 Furkan Özbek 2:2

44 David Klammer 2:1

28 Mojib Nezami 1:1

15 Edon Gjeli 0:1

