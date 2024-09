Unglückliche Niederlage von Tisis in Mühlebach

Details Sonntag, 01. September 2024 00:13

Knappe Niederlage zum Auftakt der 4. Runde der 1. Landesklasse für den Juwelier Zengin SC Tisis. Mühlebach kann mit dem 2:1 Erfolg gegen Tisis den Kontakt zur Tabellenspitze wahren. Zwischenzeitlich hat Altach II mit einem 5:1 gegen die DSV Juniors die Tabellenspitze übernommen. Aber Brederis kann sich am Sonntag, dem 1. September 2024, ab 17 Uhr die Führung in Thüringen wieder zurückholen.

Doppelpack von Samuel Lässer für Mühlebach!

Tisis startet sehr engagiert in die Partie, aber bis zur Pause bleibt die Partie ohne Treffer. Mojib Nezami bringt die Gäste aus Tisis in der 58. Minute in Führung. Aber nur sechs Minuten später trifft Samuel Lässer zum 1:1 für die Heimelf. Unglücklich die Niederlage für die Gäste. In der 90. Minute ist es abermals Samuel Lässer, der für Mühlebach zum 2:1 einnetzen kann.

Alessandro Kaufmann, sportlicher Leiter Juwelier Zengin SC Tisis: „Ja, also das Spiel lief in unsere Richtung. Trotz Niederlage waren wir effizienter, aber dann haben wir trotzdem zwei Tore kassiert und gehen als Verlierer nach Hause. Aber das heißt jetzt Mund abwischen und nächste Woche zu Hause wieder voll angreifen!“

